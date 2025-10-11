október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

12 perce

Távol járt a topformától az Előre NKSE

Címkék#kézilabda#mérkőzés#Komárom VSE#TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE#kézilabda nb I/b#sport#tudósítás

Továbbra is gödörben van az első számú vármegyei női kézilabdacsapat. Szombat este zsinórban harmadik vereségét szenvedte el az Előre NKSE az NB I. B-s bajnokságban. A komáromi fellépés elsősorban a támadójáték hiányosságai miatt fulladt kudarcba.

Bakulya Mihály

Az Előre nehezen lendült játékba, és csak Németh Kata védései tudták partiban tartani a meccs elején, mert hétméterest és több lövést hibáztak, mellette technikai hibák is becsúsztak. 

Előre; kézilabda; Borbély Márta
Az Előre NKSE továbbra is az árnyas arcát mutatja, ezúttal Borbély Márta góljai is elmaradtak. Fotó: Kiss Zoltán

Mindezt a 10. percben unta meg Marosán György, ám az időkérése csak néhány minutára éreztette jótékony hatását (5–4), azt követően minden visszatért a régi kerékvágásba. A támadásokban kevés volt a fantázia, annál több a hiba, de egy jó peridussal a 21. percre sikerült 9–7-re felzárkózniuk a vendégeknek. A hazaiakat azonban összerántotta a rögtönzött játékmegszakítás, és egy négyes szériával megnyugtató előnyre tettek szert. Mindent elmond a lilák teljesítményéről, hogy a félidő utolsó harmadában csak egyszer tudták bevenni ellenfelük kapuját!

A második félidőre sem javult a helyzet az eredményességet illetően. Az első tíz minutában csupán két gólt dobtak a csabaiak, kaptak ellenben hetet (41. p.: 20–10). Baráth Berta és Gerencsér Fanni duplája mintha ébresztőt fújt volna. Hamarjában lefelezték a különbséget a látogatók, de ennél közelebb nem jutottak, mert a házigazdák is átlendültek a holtponton és Németh Kata védései ellenére magabiztosan tartották kézben, illetve nyerték meg a félidőt és persze a mérkőzést.

Az Előre zsinórban a harmadik vereségét szenvedte el, a csapat komáromi teljesítménye távol járt az etalontól, az idényből aligha ezt a meccset fogják kirakatba tenni a lányok.

Marosán György:

Komárom VSE–TAPP-Békéscsabai Előre NKSE 28–22 (13–8)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Komárom, 100 néző. Vezette: Koronczai Loretta, Ónodi Erika.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 1, Gerencsér 3, Borbély 2, Giricz L. 3, Ilics 3, Kukely K. 4. Csere: Balog J. (kapus), Bencsik B., Aranyi, Puhalák, Baráth B. 4, Kiss-Walfisch 2 (1), Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. 

A Komárom legjobb góldobói: Lengyel 6, Sefcsik 5 (3), Világos 4, Zsákovics 4.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 2/1.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu