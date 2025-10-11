Távol járt a topformától az Előre NKSE

Az Előre nehezen lendült játékba, és csak Németh Kata védései tudták partiban tartani a meccs elején, mert hétméterest és több lövést hibáztak, mellette technikai hibák is becsúsztak.

Az Előre NKSE továbbra is az árnyas arcát mutatja, ezúttal Borbély Márta góljai is elmaradtak. Fotó: Kiss Zoltán

Mindezt a 10. percben unta meg Marosán György, ám az időkérése csak néhány minutára éreztette jótékony hatását (5–4), azt követően minden visszatért a régi kerékvágásba. A támadásokban kevés volt a fantázia, annál több a hiba, de egy jó peridussal a 21. percre sikerült 9–7-re felzárkózniuk a vendégeknek. A hazaiakat azonban összerántotta a rögtönzött játékmegszakítás, és egy négyes szériával megnyugtató előnyre tettek szert. Mindent elmond a lilák teljesítményéről, hogy a félidő utolsó harmadában csak egyszer tudták bevenni ellenfelük kapuját!

A második félidőre sem javult a helyzet az eredményességet illetően. Az első tíz minutában csupán két gólt dobtak a csabaiak, kaptak ellenben hetet (41. p.: 20–10). Baráth Berta és Gerencsér Fanni duplája mintha ébresztőt fújt volna. Hamarjában lefelezték a különbséget a látogatók, de ennél közelebb nem jutottak, mert a házigazdák is átlendültek a holtponton és Németh Kata védései ellenére magabiztosan tartották kézben, illetve nyerték meg a félidőt és persze a mérkőzést.

Az Előre zsinórban a harmadik vereségét szenvedte el, a csapat komáromi teljesítménye távol járt az etalontól, az idényből aligha ezt a meccset fogják kirakatba tenni a lányok.

Marosán György: – Rengeteg ziccert hibáztunk, különösen a mérkőzés középső harmadában és ez a töménytelen technikai hiba megpecsételte a sorsunkat. Húsz-tizenötnél mutatkozott még sanszunk a felzárkózásra, de azután visszaestünk, így a végjátékra nem maradt izgalom.

Komárom VSE–TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE 28–22 (13–8)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Komárom, 100 néző. Vezette: Koronczai Loretta, Ónodi Erika.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 1, Gerencsér 3, Borbély 2, Giricz L. 3, Ilics 3, Kukely K. 4. Csere: Balog J. (kapus), Bencsik B., Aranyi, Puhalák, Baráth B. 4, Kiss-Walfisch 2 (1), Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György.