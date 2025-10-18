Kiss-Walfisch Mercédesz segítené az Előrét a visszajutásban

október 18., szombat

Több mint két év után újra lila-fehér mezt öltött magára Kiss-Walfisch Mercédesz. A Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 31 éves átlövője két góllal segítette csapatát a Komárom VSE elleni NB I. B-s kézilabda-mérkőzésen.

Gajdács Pál

Az időközben saját vállalkozását is elindító Kiss-Walfisch Mercédeszben maradt hiányérzet a pályafutását illetően, így most szeretné megmutatni az Előre NKSE-ben, hogy még tud segíteni a fiatal csapatnak abban, hogy elérje kitűzött céljait. 

Előre
Kiss-Walfisch Mercédesz rutinjával, tudásával segítené az Előre NKSE-t

Kiss-Walfisch Mercédesznek óriási élmény volt újra az Előre NKSE-ben játszani

– Keserű a szánk íze, ahogy az enyém is, hiába csak most csöppentem bele a csapat életébe – mondta az Előre NKSE közösségi oldalán az átlövő, aki két gólt szerzett a Komárom ellen, ami azonban kevés volt, mivel csapata 28–22-re kikapott a múlt szombati mérkőzésen. – Több olyan hibát is vétettünk, ami miatt vereséget szenvedtünk. Nekem személy szerint óriási élmény volt, hogy újra labda volt a kezemben és pályán lehettem. Ugyan csak két támadás és egy hetes erejéig voltam fent, de ez is pozitív energiákkal töltött fel, várom már a munka folytatását, hogy újra formába lendüljek.

A rutinos játékos a csapathoz való visszakerülésének előzményeivel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon gyorsan zajlott minden. 

– A múlt hét elején kezdtem el egyeztetni az elnökséggel, illetve az edzővel, így mindössze egy edzésen vettem részt, szombaton pedig már jött a mérkőzés. Szeretnék minél hamarabb beépülni a csapatba, igaz, most a legöregebb vagyok a csapatban, ilyen sem volt még… Jól fogadott a csapat, szeretnék rutinos játékosként példát mutatni a fiataloknak, ha szükség van rá, akkor felkarolni őket.

Kiss-Walfisch Mercédesz elárulta, hogy először a korábbi csapattársa, Borbély Márta kérdezte meg, hogy lenne-e kedve visszatérni. 

– Borbély Mártival baráti viszonyt is ápolunk, először ő kérdezett meg engem, hogy lenne-e kedvem visszatérni. Most már olyan szakaszban vagyok az életemben, hogy egyből igent mondtam, így indult el a folyamat és az egyeztetés a klubvezetéssel.

Mivel két évvel ezelőtt némi hiányérzettel hagyta el a pályát Békéscsabán, így most saját magának és másoknak is szeretné megmutatni, hogy van még benne, tud még magas szinten teljesíteni. 

Minél jobb erőnléti álapotba akar kerülni

S hogy milyen célokkal vágott neki az újabb békéscsabai kalandnak? 

– Nagyon türelmetlen típus vagyok, de elsőként azt céloztam meg, hogy minél hamarabb jó erőnléti állapotba kell kerülnöm. Emellett persze azt, hogy rangidősként segítsem a csapattársakat, remélem, hogy az őket is előrébb viszi, ha egy jelentős NB I.-es tapasztalattal rendelkező játékos veregeti meg a vállukat, ez egy jól eső érzés lehet, ezt a szerepet mindenképp vállalni szeretném. A klubot pedig abban szeretném támogatni, hogy visszajussunk az NB I.-be!

 

 

