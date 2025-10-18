Kiss-Walfisch Mercédesz segítené az Előrét a visszajutásban

Az időközben saját vállalkozását is elindító Kiss-Walfisch Mercédeszben maradt hiányérzet a pályafutását illetően, így most szeretné megmutatni az Előre NKSE-ben, hogy még tud segíteni a fiatal csapatnak abban, hogy elérje kitűzött céljait.

Kiss-Walfisch Mercédesz rutinjával, tudásával segítené az Előre NKSE-t

Kiss-Walfisch Mercédesznek óriási élmény volt újra az Előre NKSE-ben játszani

– Keserű a szánk íze, ahogy az enyém is, hiába csak most csöppentem bele a csapat életébe – mondta az Előre NKSE közösségi oldalán az átlövő, aki két gólt szerzett a Komárom ellen, ami azonban kevés volt, mivel csapata 28–22-re kikapott a múlt szombati mérkőzésen. – Több olyan hibát is vétettünk, ami miatt vereséget szenvedtünk. Nekem személy szerint óriási élmény volt, hogy újra labda volt a kezemben és pályán lehettem. Ugyan csak két támadás és egy hetes erejéig voltam fent, de ez is pozitív energiákkal töltött fel, várom már a munka folytatását, hogy újra formába lendüljek.

A rutinos játékos a csapathoz való visszakerülésének előzményeivel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon gyorsan zajlott minden.

– A múlt hét elején kezdtem el egyeztetni az elnökséggel, illetve az edzővel, így mindössze egy edzésen vettem részt, szombaton pedig már jött a mérkőzés. Szeretnék minél hamarabb beépülni a csapatba, igaz, most a legöregebb vagyok a csapatban, ilyen sem volt még… Jól fogadott a csapat, szeretnék rutinos játékosként példát mutatni a fiataloknak, ha szükség van rá, akkor felkarolni őket.

Kiss-Walfisch Mercédesz elárulta, hogy először a korábbi csapattársa, Borbély Márta kérdezte meg, hogy lenne-e kedve visszatérni.

– Borbély Mártival baráti viszonyt is ápolunk, először ő kérdezett meg engem, hogy lenne-e kedvem visszatérni. Most már olyan szakaszban vagyok az életemben, hogy egyből igent mondtam, így indult el a folyamat és az egyeztetés a klubvezetéssel.

Mivel két évvel ezelőtt némi hiányérzettel hagyta el a pályát Békéscsabán, így most saját magának és másoknak is szeretné megmutatni, hogy van még benne, tud még magas szinten teljesíteni.

Minél jobb erőnléti álapotba akar kerülni

S hogy milyen célokkal vágott neki az újabb békéscsabai kalandnak?