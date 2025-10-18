Lila-fehér tévés rangadó jön a Kórház utcában

Az Előre a megszerzett 9 pontjával 11. helyen áll pillanatnyilag a tabellán egy ötös boly tagjaként.

Az Előre támadójátékának hatékonysága Harsányi István napi formáján is múlhat. Fotó: Jenei Péter

Csató Sándor vezetőedző számára a sérülésekből adódó kiesők jelentették a legkomolyabb problémát a legutóbbi bajnokin, erre is jótékony hatással lehetett a bajnoki szünet.

Megdöbbentő volt számomra, hogy egyszerre hat védőnk esett ki, de most már szépen jönnek vissza, meglátjuk kit fogunk tudni játszatni. Nem voltunk sokan az elmúlt hetekben, próbáltuk fizikálisan egyenletes szintre hozni a csapatot, akik most jönnek vissza még nincsenek ideális állapotban, de a szükség törvényt

– újságolta el a szakvezető.

Az aktuális ellenfél tavaly még az élvonalban szerepelt. Az azonnali visszakerülést tűzték ki célul Kecskeméten, de Gera Zoltán irányításával több váratlan pontvesztés miatt távol kerültek ettől. Négy fordulóval ezelőtt Tímár Krisztiánt nevezték ki vezetőedzőnek, akivel még veretlenek a lila-fehérek, a mérlegük három győzelem és egy döntetlen, ennek jótékony hatásaként mindössze három pont választja el őket az élen álló duótól.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nem maradna pont nélkül az Előre

– Úgy gondolom, hogy NB I.-es állományuk van, amit az utóbbi hetekben igazolnak is. Biztos vagyok benne, hogy számolni kell velük a feljutók között, azt a játékrendszert viszik, ami az élvonalban jellemezte őket, a támadójátékuk különösen erő. Komoly kihívás vár ránk tehát, de ország-világ szeme láttára nem szeretnénk felsülni, és minden adva lesz ahhoz, hogy a szebbik arcunkat mutassuk. Olyan helyzetben vagyunk, hogy minden pontnak komoly jelentősége van, még a nyolcadik helyről is bárki odakerülhet a kieső pozícióba, ezért sem lehet közömbös számunkra a találkozó kimenetele – fejtegette ki várakozásait Csató Sándor, aki még biztosan nem számíthat Albert Istvánra, illetve a szemsérüléssel bajlódó, emiatt a mozgástól eltiltott Mikló Rolandra.

A 20 órakor kezdődő hétfő esti tévés mérkőzésen Iványi Gábor fújja majd a sípot, akinek a munkáját Vígh-Tarsonyi Gergő és Rózsa Dávid asszisztensek segítik.

A 10. forduló programja.