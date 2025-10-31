Nagykunsági viziten a lila-fehérek

Az Előre számára vélhetően nem jelentett olyan terhelést a hétközi kupafeladat, mint a nagykunságiak részére.

Az Előre labdarúgóinak ismét a harcosabb énjüket kell felmutatniuk vasárnap. Fotó: Jenei Péter

Bár a magyar bajnok tempója sokkal magasabb volt a megszokottól, a párharc fizikálisan aligha vett ki annyit a lilák labdarúgóiból, mint a Karcagból a Csákvár elleni 120 perces dráma, melyet a hosszabbításban bukott el.

– A játékosaink és a szakmai stáb életében is élmény volt a szerdai meccs a Grupama Arénában. Nem minden nap adatik meg, hogy ilyen helyen játszhasson egy másodosztályú csapat. Jó hangulatot teremtettek a szurkolók, örömünkre szolgált, hogy ők is megmozdultak a mérkőzés kedvéért. Sajnos keveset tudtunk megmutatni magunkból, de azért így is voltak olyan momentumok, amik jelzik, hogy van bennünk fantázia – summázta a Fradi elleni frissen szerzett élményeket Csató Sándor vezetőedző.

Az Előre játékosai az új ellenféllel ismerkednek

A szakvezető a csütörtöki pihenőnapot követően újult erővel látott hozzá a hétvégi ellenfél feltérképezéséhez. Két nap áll a rendelkezésére, hogy csapatával megismertesse a várakozás felett szereplő újoncot, amely az előkelő 7. helyen áll a tabellán.

– Meglehetősen keveset tudunk még az ellenfélről, újoncként mindenesetre meglepetés erejével hat a szereplése. Varga Attila masszív csapatot tudott összerakni, amely hazai pályán még veretlen, idegenben is bravúrokra képes. Ennek megfelelően nem számítunk könnyű mérkőzésre, ennek ellenére győzelmi szándékkal kelünk útra. Minden pontnak van értéke, de a döntetlenekkel nem igazán tudunk előrelépni, ezért is enne ideje megszerezni az első házon kívüli győzelmüket, amihez természetesen fegyelmezett játékra lesz szükség, mint minden más esetben. Szerencsére a szerdai meccsen nem gyarapodott a sérültjeink száma, ellenben további visszatérők várhatók, ami növeli a variációs lehetőségeink számát – összegzett a csabai szakvezető.

A 12. forduló párosítása. November 2., vasárnap, 13.00: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE, Karcagi SE–Békéscsaba 1912 Előre. 15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE, Kozármisleny FC–FC Csákvár. 17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC, Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka, Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE. November 3., hétfő, 20.00: Vasas FC–Fehérvár FC.