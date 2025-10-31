Biztos előrés siker a fővárosban

Az esélyesebb Előre NKSE volt a kezdeményezőbb, a 7. percben már 5–1-re vezetett. A lelkes ferencvárosi fiatalok nem törtek össze, próbálták tartani magukat és negyedóra elteltével felzárkóztak két gólra. A félidő hajrájára aztán Borbély Márta két hetes góljával visszaállt a korábbi különbség, ami a szünetig meg is maradt.

Borbély Márta pénteken is az Előre vezéregyénisége vlt

Fotó: Archív fotó: Kiss Zoltán

A szünet után az Előre diktálta a tempót

A csabai lányok ha lehet, eggyel még nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a második félidőben, ami az eredményben is megmutatkozott, a 37. percben már nyolc gólos előnyét mutatta az eredményjelző. A hazaiak edzője a 42. percben időkéréssel próbálkozott, de pozitív változás nem következett be csapata játékában. A lila-fehérek összehoztak egy 4–0-s szériát, amikor már tíz volt a differencia a csapatok között. Gerencsér Fanni és Varga Hanna góljaival végig őrizte nagy előnyét a Csaba, amely végül nagyon magabiztosan söpörte be a két pontot.

Marosán György: – Elég sok betegünk volt a héten, ennek ellenére jó mentalitást mutatott a csapat és magabiztos győzelmet aratott. Persze azt is látjuk, hogy vannak dolgok, amiben fejlődnünk kell, ez a mindennapos küldetésünk.

Ferencvárosi TC U20–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 28–39 (13–18)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés, Budapest, 100 néző. Vezette: Simon B., Weinert.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 4, Baráth B. 3, Borbély 11 (7), Giricz L. 4, ILIC 6, KUKELY K. 4. Csere: Balog J. (kapus), GERENCSÉR 7, Aranyi, Koós, Vida, Deme, Bencsik B. Vezetőedző: Marosán György. A Ferencváros U20 legjobb dobói: Táder 9, Fülöp-Soponyai 5 (2).

Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 7/7.