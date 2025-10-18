Egyre közelebb a Fradi elleni kupameccs: üzent a rendőrség a csabai drukkereknek

A mérkőzést nagy érdeklődés előzi meg, várhatóan sokan kerekednek fel Békéscsabáról is, hogy az Üllői úton tekintsék meg a Ferencváros és az Előre kupacsatáját.

Az Előre csapatát sokan elkísérik majd a Viharsarokból, számukra közölt több fontos információt a területileg illetékes rendőrkapitányság

Archív fotó: Jenei Péter

Fontos információk a szurkolóknak a Ferencváros és az Előre kupameccse előtt

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság több fontos információt osztott meg a közösségi oldalán, melyet változtatás nélkül közlünk.

Tisztelt Szurkolók!

2025. október 29-én (szerda) 20 órai kezdettel kerül megrendezésre az Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó mérkőzés a Groupama Arénában (Bp. IX. ker. Üllői út 129.).

A szervező Ferencvárosi Torna Club és a rendőrség a szurkolók biztonsága, a rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a labdarúgó mérkőzésre érkező vendégszurkolók számára ajánlott érkezési útvonalat és parkolási területet hirdet meg, ahonnan a szurkolók rendőri felügyelet mellett lesznek elkísérve a Groupama Aréna vendégszektorához.

Békéscsabáról személygépkocsival, buszokkal labdarúgó mérkőzésre érkező Békéscsaba 1912 Előre szurkolók lehetőség szerint M5 autópálya bevezető szakaszán – Gyáli úti felüljárón – Albert Flórián út útvonalat használva használják a Groupama Aréna vendégszektorának parkolójáig. Parkolás az Albert Flórián úton a vendég szektor előtt a rendőrségi kordonnal elzárt területen történik!

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát

A vendégszurkolók gépjárművezetői, indulást megelőzően ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát, mivel a lerobbanó, nem megfelelő műszaki állapotú gépjárművek nagymértékben akadályozzák a szurkolók stadionhoz történő időbeni eljutását!

Az érvényes belépőjeggyel nem rendelkező, valamint erősen ittas, nem megfelelő magatartást tanúsító szurkolók nem kerülnek bebocsájtásra a stadionba!

Minden szurkoló hozzon magával arcképes hatósági igazolványt, mivel a belépésnél a biztonsági szolgálat a jegy használójának jogosultságát igazolvány alapján ellenőrzi! Szeretnénk a tisztelt szurkolók figyelmét felhívni, hogy a jegy hamisítása, illetve a hamisított jegy felhasználása bűncselekménynek minősül. A stadionba a szurkolók jegy és szigorított ruházat ellenőrzést követően tudnak csak belépni. Hamis jegy észlelése esetén annak tulajdonosa ellen minden esetben büntetőeljárás indul.