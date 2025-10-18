1 órája
Egyre közelebb a Fradi elleni kupameccs: üzent a rendőrség a csabai drukkereknek
Másfél hét múlva, október 29-én 20 órától rendezik meg Budapesten, a Groupama Arénában a MOL Magyar Kupa mérkőzést a nyolcaddöntőbe kerülésért. A Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre ütközet előtt a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatta a szurkolókat a legfontosabb tudnivalókról.
A mérkőzést nagy érdeklődés előzi meg, várhatóan sokan kerekednek fel Békéscsabáról is, hogy az Üllői úton tekintsék meg a Ferencváros és az Előre kupacsatáját.
Fontos információk a szurkolóknak a Ferencváros és az Előre kupameccse előtt
A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság több fontos információt osztott meg a közösségi oldalán, melyet változtatás nélkül közlünk.
Tisztelt Szurkolók!
2025. október 29-én (szerda) 20 órai kezdettel kerül megrendezésre az Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó mérkőzés a Groupama Arénában (Bp. IX. ker. Üllői út 129.).
A szervező Ferencvárosi Torna Club és a rendőrség a szurkolók biztonsága, a rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a labdarúgó mérkőzésre érkező vendégszurkolók számára ajánlott érkezési útvonalat és parkolási területet hirdet meg, ahonnan a szurkolók rendőri felügyelet mellett lesznek elkísérve a Groupama Aréna vendégszektorához.
Békéscsabáról személygépkocsival, buszokkal labdarúgó mérkőzésre érkező Békéscsaba 1912 Előre szurkolók lehetőség szerint M5 autópálya bevezető szakaszán – Gyáli úti felüljárón – Albert Flórián út útvonalat használva használják a Groupama Aréna vendégszektorának parkolójáig. Parkolás az Albert Flórián úton a vendég szektor előtt a rendőrségi kordonnal elzárt területen történik!
Ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát
A vendégszurkolók gépjárművezetői, indulást megelőzően ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát, mivel a lerobbanó, nem megfelelő műszaki állapotú gépjárművek nagymértékben akadályozzák a szurkolók stadionhoz történő időbeni eljutását!
Az érvényes belépőjeggyel nem rendelkező, valamint erősen ittas, nem megfelelő magatartást tanúsító szurkolók nem kerülnek bebocsájtásra a stadionba!
Minden szurkoló hozzon magával arcképes hatósági igazolványt, mivel a belépésnél a biztonsági szolgálat a jegy használójának jogosultságát igazolvány alapján ellenőrzi! Szeretnénk a tisztelt szurkolók figyelmét felhívni, hogy a jegy hamisítása, illetve a hamisított jegy felhasználása bűncselekménynek minősül. A stadionba a szurkolók jegy és szigorított ruházat ellenőrzést követően tudnak csak belépni. Hamis jegy észlelése esetén annak tulajdonosa ellen minden esetben büntetőeljárás indul.
Pirotechnikai eszközöket még birtokolni is tilos
Ismételten felhívjuk a tisztelt szurkolók figyelmét, hogy a pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértést valósít meg, így akinél ilyen terméket találunk, azokkal szemben szabálysértési eljárás indul. Az is szabálysértést követ el, aki arcát a sportrendezvény helyszínén oly módon takarja el, hogy felismerhetetlenné váljon.
Köszönjük megértésüket és jó szurkolást kívánunk!
BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság
