22 órája
Az Eszterházy SC Eger is kifogott a Békéscsabán - galériával
Hiába vezetett a félidőben, nem bírt a vendég egri Eszterházy SC csapatával a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata az NB I. B szombati játéknapján. Az első félidő változatosan alakult, a hevesiek a szünet után fokozatosan kerekedtek az Előre fölé és mindkét pontot elvitték.
A Szigetszentmiklós után egy másik százszázalékos mérleggel bíró csapattal, az Eszterházy SC Egerrel csapott össze szombaton a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE.
Az első félidőben még biztatóan alakult a mérkőzés az Előre NKSE-nek
A Csaba kezdte jobban a mérkőzést, de az 5. percben már a hevesiek álltak jobban. Két perc múlva már három góllal vezetett az Eger, de öt minutával később egy 5–1-es rohammal ugyanakkor az Előre vezetett kettővel. Néhány csavar (23. p.: 12–13) még belefért ebbe a játékrészbe, hogy a szünetben végül a lila-fehérek birtokoljanak kétgólos előnyt.
Eszterházy SC Eger - Békéscsaba Előre NKSEFotók: Kiss Zoltán
A második félidőben öt perc kellett, hogy az Eszterházy ledolgozza minimális hátrányát. A játékrész felénél aztán elhúzott előbb három, majd a hajrában már négy góllal (54. p.: 27–31). Bár a csabaiak igyekeztek kapaszkodni, nem sikerült legalább az egyik pontot elcsípni.
A Békéscsaba egymás után a második bajnoki mérkőzését is elveszítette és már a bajnokság elején lépéshátrányba került riválisaival szemben.
Marosán György: – Az első félidőben jó ritmusban kézilabdáztunk, a másodikban már nem annyira. Amikor mégis megtaláltuk a ritmusunkat, akkor ziccereket, hetest hagytunk ki és hiányoztak a megállító faultok. Nem sikerült megint felvinni azt a játékot a pályára, amire a héten készültünk.
Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC Eger 31–33 (19–17)
NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 350 néző. V.: Dr. Harsányi, Magyar.
Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 1, Gerencsér 3, Borbély 13 (4), Giricz L. 1, Ilics 8, Puhalák 2. Csere: Balog J. (kapus), Bencsik B. 3, Aranyi, Kukely K., Baráth B., Kraszkó, Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. Az Eszterházy legjobb dobói: Babinszky, Pankotai 7-7, Orell 7 (5).
Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 6/5.