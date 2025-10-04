Az Eszterházy SC Eger is kifogott a Békéscsabán - galériával

A második félidőben öt perc kellett, hogy az Eszterházy ledolgozza minimális hátrányát. A játékrész felénél aztán elhúzott előbb három, majd a hajrában már négy góllal (54. p.: 27–31). Bár a csabaiak igyekeztek kapaszkodni, nem sikerült legalább az egyik pontot elcsípni.

A Békéscsaba egymás után a második bajnoki mérkőzését is elveszítette és már a bajnokság elején lépéshátrányba került riválisaival szemben.

Marosán György: – Az első félidőben jó ritmusban kézilabdáztunk, a másodikban már nem annyira. Amikor mégis megtaláltuk a ritmusunkat, akkor ziccereket, hetest hagytunk ki és hiányoztak a megállító faultok. Nem sikerült megint felvinni azt a játékot a pályára, amire a héten készültünk.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Eszterházy SC Eger 31–33 (19–17)

NB I. B-s női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba, 350 néző. V.: Dr. Harsányi, Magyar.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 1, Gerencsér 3, Borbély 13 (4), Giricz L. 1, Ilics 8, Puhalák 2. Csere: Balog J. (kapus), Bencsik B. 3, Aranyi, Kukely K., Baráth B., Kraszkó, Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. Az Eszterházy legjobb dobói: Babinszky, Pankotai 7-7, Orell 7 (5).

Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/4, ill. 6/5.