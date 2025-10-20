Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján - galériával

Az Előre csapata három bajnoki találkozó óta volt nyeretlen, utoljára a most mögöttük tanyázó Budafokot múlták felül még augusztusban. Csató Sándor fiai közben azért kiverték a Magyar Kupából a Nyíregyházát és legutóbb bravúros döntetlent játszottak Csákváron. A csabaiaknál hatan is hiányoznak, hétfőn reggelre az egyik támadó, Ésik Ákos is kiesett betegség miatt.

Kuzma Hunorra nagy teher hárult az Előre védelmében

Archív fotó: Jenei Péter

Értékes pontot szerzett az Előre a Kecskemét ellen

Meglepetésre a Békéscsaba szerzett vezetést elég korán, az egyik főszereplő a szögletet beívelő Balla Kevin volt, a másik pedig a korábbi támadó, a fejjel eredményes Viczián Ádám. A gól után a kecskemétiek nem nagyon találták a ritmust, a csabaiak pedig biztos védekezésből indítottak többször is akciót, ami nem egyszer okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt.

A játékrész második felében kezdett magára találni a KTE, nem nagyon engedte át a saját térfelére a vendéglátóját, Pálinkás egyre többször okoztak zavart az ellenfél védelmében. A fölény a 40. percben gólt eredményezett Banó-Szabó Bence pontos és erő szabadrúgása után.

A szünet után is lendületben maradt a Kecskemét, egyre másra futottak az akciók a békéscsabai kapura, és nem feltétlenül Takács János kapuson múlt, hogy nem szerezte meg a vezetést. Hullámzott a játék, a következő percekben a viharsarki lila-fehérek rendezkedtek be az ellenfél tizenhatosa elé, gól ezen az oldalon sem született.

A folytatásban sem vettek vissza a csapatok, továbbra is lüktetett a játék, és mindkét oldalon akadtak helyzetek bőven. Végül az eredmény nem változott, a Békéscsaba örülhet az egy pontnak, bár annak kevésbé, hogy nyeretlenségi szériája immáron négy meccsesre nyúlt.

Viczián Ádám nemcsak jól védekezett, hanem gólt is fejelt, ami pontot ért az Előr csapatának Fotó: Bencsik Ádám

10. perc: Balla bal oldali szöglete után nem tudtak felszabadítani a kecskeméti védők és az érkező Viczián Ádám előrevetődve 6 méterről a bal alsó sarokba fejelt, 1–0

40. perc: Szabadrúgáshoz jutott a KTE a 16-os jobb oldalánál. Banó-Szabó ballal élesen belőtte a labdát, ami mindenkit kikerülve a rövid alsó sarokba vágódott, 1–1

Jó: Viczián, Balla, Hodonicki, Zsolnai, Nagy G., ill. Varga B., Győrfi, Banó-Szabó, Belényesi.

Csató Sándor: – A meccs előtt kiegyeztem volna a döntetlennel. Jól kezdtünk, hamar megszereztük a vezetést, majd egy nagy lehetőséget is kihagytunk. Szünet után a Kecskemét ránk erőltette az akaratát, így igazságos eredmény született. Minden pontnak komoly értéke van, küzdünk tovább, sok nehéz meccs vár még ránk, próbálunk megfelelni.