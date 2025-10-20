1 órája
Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján - galériával
Pontosztozkodás született a lila-fehér csapatok hétfői tévés rangadóján a labdarúgó NB II 10. fordulójában. A Békéscsaba 1912 Előre szerzett vezetést, amit a Kecskeméti TE még a szünet lőtt kiegyenlített.
Az Előre csapata három bajnoki találkozó óta volt nyeretlen, utoljára a most mögöttük tanyázó Budafokot múlták felül még augusztusban. Csató Sándor fiai közben azért kiverték a Magyar Kupából a Nyíregyházát és legutóbb bravúros döntetlent játszottak Csákváron. A csabaiaknál hatan is hiányoznak, hétfőn reggelre az egyik támadó, Ésik Ákos is kiesett betegség miatt.
Értékes pontot szerzett az Előre a Kecskemét ellen
Meglepetésre a Békéscsaba szerzett vezetést elég korán, az egyik főszereplő a szögletet beívelő Balla Kevin volt, a másik pedig a korábbi támadó, a fejjel eredményes Viczián Ádám. A gól után a kecskemétiek nem nagyon találták a ritmust, a csabaiak pedig biztos védekezésből indítottak többször is akciót, ami nem egyszer okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt.
A játékrész második felében kezdett magára találni a KTE, nem nagyon engedte át a saját térfelére a vendéglátóját, Pálinkás egyre többször okoztak zavart az ellenfél védelmében. A fölény a 40. percben gólt eredményezett Banó-Szabó Bence pontos és erő szabadrúgása után.
A szünet után is lendületben maradt a Kecskemét, egyre másra futottak az akciók a békéscsabai kapura, és nem feltétlenül Takács János kapuson múlt, hogy nem szerezte meg a vezetést. Hullámzott a játék, a következő percekben a viharsarki lila-fehérek rendezkedtek be az ellenfél tizenhatosa elé, gól ezen az oldalon sem született.
A folytatásban sem vettek vissza a csapatok, továbbra is lüktetett a játék, és mindkét oldalon akadtak helyzetek bőven. Végül az eredmény nem változott, a Békéscsaba örülhet az egy pontnak, bár annak kevésbé, hogy nyeretlenségi szériája immáron négy meccsesre nyúlt.
10. perc: Balla bal oldali szöglete után nem tudtak felszabadítani a kecskeméti védők és az érkező Viczián Ádám előrevetődve 6 méterről a bal alsó sarokba fejelt, 1–0
40. perc: Szabadrúgáshoz jutott a KTE a 16-os jobb oldalánál. Banó-Szabó ballal élesen belőtte a labdát, ami mindenkit kikerülve a rövid alsó sarokba vágódott, 1–1
Jó: Viczián, Balla, Hodonicki, Zsolnai, Nagy G., ill. Varga B., Győrfi, Banó-Szabó, Belényesi.
Csató Sándor: – A meccs előtt kiegyeztem volna a döntetlennel. Jól kezdtünk, hamar megszereztük a vezetést, majd egy nagy lehetőséget is kihagytunk. Szünet után a Kecskemét ránk erőltette az akaratát, így igazságos eredmény született. Minden pontnak komoly értéke van, küzdünk tovább, sok nehéz meccs vár még ránk, próbálunk megfelelni.
Tímár Krisztián: – Egy félidőnyi előnyt adtunk a hazaiaknak. Többen nem találták a ritmust, ezért is cseréltem hármat a szünetben. A második játékrész alapján viszont nyernünk kellett volna a meccset. Nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, úgy éreztem, hogy volt egy olyan gólunk, amit fordítva láttunk a játékvezetővel. A csapat próbált focizni, győzelemre játszottunk, a lehetőségeink adva voltak, csak önmagunkat okolhatjuk, amiért ez elmaradt.
Ilyen volt a lelátón az Előre Kecskemét elleni meccseFotók: Bencsik Ádám
Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Kecskeméti TE 1–1 (1–1)
- NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 830 néző. V.: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Rózsa Dávid)
- Békéscsaba: Takács J. – Hodonicki, Viczián (Márkus, 80.), Kuzma, Kotula (Kovács G., 65.) – Balla (Igricz, 80.), Szabó B., Zsolnai, Nagy G. (Daru, 65.) – Borsos (Harsányi, 80.), Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor.
Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Derekas (Bolyki, 89.), Bocskay, Bolgár (Szomja, a szünetben)– Beke (Czékus, a szünetben), Banó-Szabó (Merényi, 71.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián.
- Gólszerző: Viczián a 10., Banó-Szabó a 40. percben
Sárga lap: Kotula a 17., Debreczeni Á. A 20., Győrfi a 46., Belényesi a 86. percben.
Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Kecskeméti TE 1–1 (1–1)Fotók: Bencsik Ádám
