Bele kell állni a csákvári mérkőzésbe

Csató Sándor, a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője öt nappal az FC Ajka elleni mérkőzés után sem tudott mást mondani, mint a lefújás után. Pontatlanok voltak és a Budapest Honvéd elleni találkozó után, amikor kifejezetten jó futballt mutatott be a gárda, furcsa volt látni a visszafogott játékot.

A látszat csal, a márciusi békéscsabai mérkőzésen nem a fehér mezes, 3–0-ra nyerő csákváriak estek el, hanem az Előre csapata. Vasárnap törleszthetnek a tavalyi vereségért vendéglátóinak a lila-fehérek Archív fotó: Jenei Péter

Felszabadultabb, harcosabb játékban bízik az Előre vezetőedzője

– Megbeszéltük a mérkőzést és nemcsak bennünket, hanem a játékosokat is rosszul érintette az Ajka elleni játék, a vereség – jegyezte meg az Előre mestere. – Sok beadással kísérleteztünk, de a húsz fölöttinek csak a huszonöt százaléka volt jó. Van javítani való, sokat gyakoroljuk az ilyen helyzeteket is. A Honvéd elleni meccs után én is többet vártam, hazai pályán bosszantó volt látni ezt a játékot. Sajnos folyamatosan sok a sérülés és a betegség, ebből fakadóan a hiányos játékoskeret miatt nem tudunk változtatni, olyan játékosokat pályára küldeni, akik lendíthetnének a csapaton.

Idei parádés szereplése alapján (csak egy pontra van a dobogótól és háromra az éllovas Honvédtól) a Csákvár is azon együttesek közé sorolható, amely csapat otthonában kifejezetten bravúr lenne a pontszerzés. Az NB I.-es múlttal rendelkező, rutinos játékosok, mint Simon András, vagy Szakály Dénes mellett tehetséges fiatalok, így a már négy gólos, a nyáron Szegedről Csákvárra visszatérő Magyar Zsolt János, vagy a Puskás Akadémia Csákváron játszó futballistái, így Mondovics Kevin, Pál Barna, vagy Umathum Ádám alkotják a keretüket.

– Meglepetés, ahogy idén szerepelnek. Sok tehetséges fiatal szerepel együttesükben, de a megfelelő rutin is jelen van a középpályán – méltatta vasárnapi ellenfelét Csató Sándor. – Nincs mese, bele kell állni a mérkőzésbe, idegenben talán felszabadultabban játszik a csapat. Ha olyan fegyelmezetten futballozunk, mint a Vasas, a Soroksár, vagy a Honvéd otthonában, akkor lehet keresnivalónk.

A vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen Nagy Róbert fújja a sípot, asszisztensei Punyi Gyula és Topálszki Szabin lesznek.