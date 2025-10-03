október 3., péntek

Helga névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Bele kell állni a csákvári mérkőzésbe

Címkék#mérkőzés#labdarúgas#játékos#Békéscsaba

A Budapest Honvéd elleni „majdnem” pontrablás után a csapat és a szurkolók is csalódottan vették tudomásul vasárnap az FC Ajka elleni botlást. A Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es labdarúgó-csapata vasárnap még ennél is nehezebb próbatétel előtt áll, mivel az idei meglepetés-gárda, az Aqvital FC Csákvár vendége lesz a Merkantil Bank Liga 9. fordulójában.

Gajdács Pál

Csató Sándor, a Békéscsaba 1912 Előre vezetőedzője öt nappal az FC Ajka elleni mérkőzés után sem tudott mást mondani, mint a lefújás után. Pontatlanok voltak és a Budapest Honvéd elleni találkozó után, amikor kifejezetten jó futballt mutatott be a gárda, furcsa volt látni a visszafogott játékot. 

Előre
A látszat csal, a márciusi békéscsabai mérkőzésen nem a fehér mezes, 3–0-ra nyerő csákváriak estek el, hanem az Előre csapata. Vasárnap törleszthetnek a tavalyi vereségért vendéglátóinak a lila-fehérek Archív fotó: Jenei Péter

Felszabadultabb, harcosabb játékban bízik az Előre vezetőedzője

– Megbeszéltük a mérkőzést és nemcsak bennünket, hanem a játékosokat is rosszul érintette az Ajka elleni játék, a vereség – jegyezte meg az Előre mestere. – Sok beadással kísérleteztünk, de a húsz fölöttinek csak a huszonöt százaléka volt jó. Van javítani való, sokat gyakoroljuk az ilyen helyzeteket is. A Honvéd elleni meccs után én is többet vártam, hazai pályán bosszantó volt látni ezt a játékot. Sajnos folyamatosan sok a sérülés és a betegség, ebből fakadóan a hiányos játékoskeret miatt nem tudunk változtatni, olyan játékosokat pályára küldeni, akik lendíthetnének a csapaton.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Idei parádés szereplése alapján (csak egy pontra van a dobogótól és háromra az éllovas Honvédtól) a Csákvár is azon együttesek közé sorolható, amely csapat otthonában kifejezetten bravúr lenne a pontszerzés. Az NB I.-es múlttal rendelkező, rutinos játékosok, mint Simon András, vagy Szakály Dénes mellett tehetséges fiatalok, így a már négy gólos, a nyáron Szegedről Csákvárra visszatérő Magyar Zsolt János, vagy a Puskás Akadémia Csákváron játszó futballistái, így Mondovics Kevin, Pál Barna, vagy Umathum Ádám alkotják a keretüket. 

– Meglepetés, ahogy idén szerepelnek. Sok tehetséges fiatal szerepel együttesükben, de a megfelelő rutin is jelen van a középpályán – méltatta vasárnapi ellenfelét Csató Sándor. – Nincs mese, bele kell állni a mérkőzésbe, idegenben talán felszabadultabban játszik a csapat. Ha olyan fegyelmezetten futballozunk, mint a Vasas, a Soroksár, vagy a Honvéd otthonában, akkor lehet keresnivalónk. 

A vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen Nagy Róbert fújja a sípot, asszisztensei Punyi Gyula és Topálszki Szabin lesznek. 

A 9. forduló műsora 

Október 5., vasárnap, 13.00: Budafok–Kozármisleny, BVSC-Zugló–Soroksár, Szentlőrinc–Kecskemét. 15.00: Videoton-Fehérvár–Mezőkövesd. 17.00: Vasas–Szeged-Csanád GA, Csákvár–Békéscsaba, Ajka–Karcag, Budapest Honvéd–Tiszakécske.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu