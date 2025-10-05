Szoboszlai is kíváncsi volt az Előrére – videó

Az Előre meccsét a helyszínen tekintette meg a magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominik is.

Az Előre védelme Viczián Ádámmal az élen nagyot dolgozott, ezzel a csabaiak feledtetni tudták az Ajka elleni hazai vereséget. Fotó: Jenei Péter

Azt láthatta, hogy a lilák kezdtek lendületesebben, ennek ellenére a hazaiak első akciója góllal zárult. Próbált dominálni a Békéscsaba, de a középpályán sok pontatlanság vegyült a játékába, a Csákvár viszont labdaszerzés után gyorsan felfejlődött, ezzel okozott sok fejtörést a lilák hátsó alakzatának. Az első igazán veszélyes viharsarki lehetőség Harsányi előtt adódott a félidő közepén, de ígéretes helyről leadott lövése célt tévesztett. A másik kapunál Mondovics pontosabban célzott, de az újabb találatát kezezés előzte meg, amit a játékvezető is észlelt. A remek formát mutató 18 éves támadónak volt még egy nagy szólója, ám üggyel-bajjal mentettek előle. A vendégek igyekezetének a félidő hajrájában lett meg a jutalma, igaz a meccsnek abban a fázisában nem volt benne az egyenlítés.

A második félidő elején Takács kapust kellett ápolni egy kifutást követően, de tudta folytatni a játékot. Mintegy fájdalomdíjként az 54. percben Magyar löketét a felső léc hárította a csabai hálóőrt kisegítve. Aztán viszont ő maga hatástalanította Bányai fejesét. Ekkor már a Csákvár kezdeményezett többet és az Előre óvta az eredményt. Ennek megfelelően a lilák kevés veszélyt jelentettek a hazaiakra. Ilyen volt a 78. percben Kóródi ígéretes lövése, ami azonban fölé szállt. Tíz minutával később Bányai fejesénél kiáltott gólt a hazai publikum, Takács azonban kitolta a léc alá tartó játékszert. A végjátékban mindkét oldalon akadt lehetőség a meccs eldöntésére, a döntetlen azonban hűen fedte a két gárda produkcióját.

11. perc: Gyors csákvári ellenakció végén Bányai éles szögből megeresztett lövését Takács csak kiütni tudta, a labda Mondovics Kevin elé pattant, aki közelről a hálóba kotorta azt, 1–0.

41. perc: Zsolnai jobb oldali csabai szöglete száll a hosszúra, ahonnan Kuzma fejelte vissza labdát, és az érkező Szabó Bálint az ötösről a kapuba bólintott, 1–1.

Jó: Mondovics, Bányai, Szabó Bence, Magyar, ill. Takács, Szabó Bálint, Viczián, Hodonicki.