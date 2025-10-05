október 6., hétfő

Labdarúgás - Merkantil Bank Liga NB II.

23 órája

Szoboszlai is kíváncsi volt az Előrére – videó

Értékes ponttal tért haza Csákvárról a Csató Sándor vezette békéscsabai labdarúgócsapat. Az Előre hendikeppel kezdte a meccset a jól szereplő hazaiak ellen, de még szünet előtt javított, és végül elérte a célját. Ehhez harcos felfogásra és átlagon felüli kapusteljesítményre volt szüksége.

Bakulya Mihály

Az Előre meccsét a helyszínen tekintette meg a magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominik is. 

Előre Viczián Ádám; labdarúgás
Az Előre védelme Viczián Ádámmal az élen nagyot dolgozott, ezzel a csabaiak feledtetni tudták az Ajka elleni hazai vereséget. Fotó: Jenei Péter

Azt láthatta, hogy a lilák kezdtek lendületesebben, ennek ellenére a hazaiak első akciója góllal zárult. Próbált dominálni a Békéscsaba, de a középpályán sok pontatlanság vegyült a játékába, a Csákvár viszont labdaszerzés után gyorsan felfejlődött, ezzel okozott sok fejtörést a lilák hátsó alakzatának. Az első igazán veszélyes viharsarki lehetőség Harsányi előtt adódott a félidő közepén, de ígéretes helyről leadott lövése célt tévesztett. A másik kapunál Mondovics pontosabban célzott, de az újabb találatát kezezés előzte meg, amit a játékvezető is észlelt. A remek formát mutató 18 éves támadónak volt még egy nagy szólója, ám üggyel-bajjal mentettek előle. A vendégek igyekezetének a félidő hajrájában lett meg a jutalma, igaz a meccsnek abban a fázisában nem volt benne az egyenlítés.

A második félidő elején Takács kapust kellett ápolni egy kifutást követően, de tudta folytatni a játékot. Mintegy fájdalomdíjként az 54. percben Magyar löketét a felső léc hárította a csabai hálóőrt kisegítve. Aztán viszont ő maga hatástalanította Bányai fejesét. Ekkor már a Csákvár kezdeményezett többet és az Előre óvta az eredményt. Ennek megfelelően a lilák kevés veszélyt jelentettek a hazaiakra. Ilyen volt a 78. percben Kóródi ígéretes lövése, ami azonban fölé szállt. Tíz minutával később Bányai fejesénél kiáltott gólt a hazai publikum, Takács azonban kitolta a léc alá tartó játékszert. A végjátékban mindkét oldalon akadt lehetőség a meccs eldöntésére, a döntetlen azonban hűen fedte a két gárda produkcióját.

  • 11. perc: Gyors csákvári ellenakció végén Bányai éles szögből megeresztett lövését Takács csak kiütni tudta, a labda Mondovics Kevin elé pattant, aki közelről a hálóba kotorta azt, 1–0.
  • 41. perc: Zsolnai jobb oldali csabai szöglete száll a hosszúra, ahonnan Kuzma fejelte vissza labdát, és az érkező Szabó Bálint az ötösről a kapuba bólintott, 1–1.

Jó: Mondovics, Bányai, Szabó Bence, Magyar, ill. Takács, Szabó Bálint, Viczián, Hodonicki.

Mestermérleg

Tóth Balázs: – Átmentettük az elmúlt hetek jó formáját. Jól felkészültünk ellenfelünkből, sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos a második gólunkat érvénytelenítette a játékvezető. Ugyanakkor a vendégek egyenlítő találatát szabálytalanság előzte meg…
Csató Sándor: – Két vesztes meccs után nagyon kellett ez a pont, pedig nem úgy indult, hogy döntetlen lesz a vége. A második félidei játékunk alapján azért rászolgáltunk az egy pontra.

FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (1–1)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Csákvár, 250 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Toplánszki Szabin).
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Dencinger (Simon, 75.), Farkas A. – Szabó Bence (Fejős, 67.), Magyar Zs. (Baracskai, 89.), Mondovics – Bányai (Szakály, 89.). Vezetőedző: Tóth Balázs.
Békéscsaba: Takács – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Kóródi – Harsányi (Sármány, 72.), Szabó Bálint, Zsolnai (Kristóf, 91.), Nagy G. (Pusztai, 72.) – Borsos, Ésik (Balla, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Gólszerző: Mondovics (11.), ill. Szabó Bálint (41.).
Sárga lap: Farkas A. (92.), ill. Hodonicki (94.).

További eredmények: Budafoki MTE–Kozármisleny FC 2–2, BVSC-Zugló–Soroksár SC 2–1, Szentlőrinc SE–Kecskeméti TE 3–4, Fehérvár FC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1, Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0, FC Ajka–Karcagi SE 0–1, Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC 1–1.

 

Egyik barátját látogatta meg Csákváron Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik Csákvárra látogatott. Fotó: Kricskovics Antal

A Liverpool légiósa jó viszonyt ápol a Csákvár egyik játékosával, Dencinger Norberttel, így talán nem is annyira meglepő, hogy egyik első útja az Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre találkozóra vezetett, ahol megtekintette barátját munka közben. A szurkolók a félidei szünetben természetesen azonnal megrohamozták Dominikot, aki kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, és számos aláírást adott, és természetesen rengeteg közös kép is készült vele.

@m4sportofficial Nem akármilyen vendég. 😅 #m4sport #szoboszlai #foci #magyar ♬ eredeti hang - M4 Sport

 

 

