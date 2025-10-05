Már szünetig eldőlt a pontok sorsa

Az Előre számára nem indult jól a meccs, mert már a 11. percben hátrányba került, miután egy jobb oldali centerezésnél Lettner előzte meg Bacsát a rövid saroknál, 1–0.

Az Előre II. fiataljai (fehér mezben) ezúttal elöl és hátul is túl sokat hibáztak, ezért nem volt sanszuk pontot hazahozni a fővárosból. Archív fotó: Kiss Zoltán

Nem sokkal ezután a szemfüles Kerék használta ki azt, hogy Brecska luftot rúgott, az ajándék labdából pedig megduplázta csapata előnyét, 2–0. A félidő hajrájához érve újabb csabai hibát használ ki a hazai csapat Mile révén, 3–0. Még nem volt vége, mert a szünet előtt Kubó is betalált, 4–0.

A második félidő jól indult a látogatóknak, egy szögletet követően Harmati bólintott közelről a hálóba, 4–1. A hazaiakat ez sem törte meg, többet kezdeményeztek és a 60. percben egy Molnáron irányt változtató átlövéssel Hajdi tovább növelte az előnyüket, 5–1. Végül úgy arattak magabiztos győzelmet, hogy a hajrában még büntetőt is elhibáztak.

Jó: Ihos, Mile, Kubó, Kerék, ill. Schrenck

Balog Zsolt: – Gyenge egyéni teljesítményeket láttam a pályán az első félidőben, a góljainkat hatalmas egyéni hibákból kaptuk, ami megpecsételte a sorsunkat. Szünet után próbáltunk új mérkőzést kezdeni, jól indultunk, de utána pontatlanokká váltunk, ezért nem tudtunk felzárkózni.

BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II. 5–1 (4–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 140 néző. Vezette: Takács Ákos (Cseresznyák Csaba Ádám, Bense Milán).

BKV Előre: Köcse – Reizer D., Forgács (Bükszegi), Szabó N., Hajdi, Lettner (Wágner), Kubó (Reizer B.), Zsembery (Gál), Mile (Szilágyi Zs.), Ihos, Kerék. Edző: Híres Gábor.

Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi, Bacsa, Harmati, Molnár M. (Nagy M.), Maronyay (Oláh R.), Brecska (Papp Zs.), Borszéki (Kurai), Német G. (Sirokmán), Oláh Á., Vólent. Vezetőedző: Balog Zsolt.

Gólszerző: Lettner (11.), Kerék (18.), Mile (38.), Kubó (44.), Hajdi (60.), ill. Harmati (46.).