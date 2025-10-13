40 perce
A végén egyenlítettek a hazaiak az eleki rangadón – galériával
Érdekesen alakul a helyzet a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság élmezőnyében, ahol a szombati nyolcadik játéknap után gazdát cserélt a listavezető pozíció. Az addig élen álló kettős közül a Doboz szabadnapját töltötte, a Magyarbánhegyes-Végegyháza döntetlenre zárta az eleki rangadóját. Ezt kihasználva, lőkösházi sikerével a címvédő Mezőmegyer megelőzte őket, a Mezőberény pedig felzárkózott melléjük.
Az eleki rangadó hazai góllal indult, de még a szünetig fordított a VSE-MFC együttes, amely szünet után le is zárhatta volna a meccset, ehelyett azonban a végén jött a hazai egyenlítés.
Szintén nem bírtak egymással a felek a battonyai alsóházi derbin és a tótkomlósi matinén. Kaszaperen és Szabadkígyóson magabiztos hazai siker született, a címvédő és a berényi csapat szoros, ám annál fontosabb idegenbeli sikerrel éltette reményeit az érmekért folyó külön versenyben. Mutatjuk a másodosztályú összefoglalót.
Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE 0–0
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Tótkomlós, 75 néző. Vezette: Lovas László.
Tótkomlós: Tóth K. – Albert, Tompa (Nagy A.), Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Makszi), Tokai (Skoda), Keszeli, Nagy K. (Barta-Vámos), Deli, Garai. Mb. edző: Papp Lajos.
Csabacsűd: Kugyela – Borgulya, Gerhát, Szántosi, Varga E., Tofan, Varga T., Hraskó, Krátky, Fügedi, Seres (Farkas Zs.). Edző: Gombár György.
Papp Lajos: – Eltiltásokkal és betegséggel tizedelt csapatunk igazságos döntetlent ért el az alacsony színvonalú mérkőzésen . Kitűnő játékvezetés!
Gombár György: – A több sebből vérző csapatok találkozóján igazságos eredmény született. Jó játékvezetés. Köszönjük a hazaiaknak, hogy belementek az időpont módosításába.
Motyovszki Róbert
Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE 1–2 (1–0)
Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Sechna Gábor.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Lévai (Demeter), Mészáros (Takács L.), Erdélyi, Zsömbörgi, Zsibrita, dr. Györffy, Matuska, Morva, Sárvári (Lantos), Takács K. (Sipiczki). Edző: Dohányos Zoltán.
Mezőberény: Rau Zs. – Tóth J., Malét (Fazekas), Burai, Lakatos M., Labancz, Zsíros P., Benyovszki J. (Rau M.), Makai, Puskás (Buczkó), Kanó. Játékos-edző: Adamik Dávid.
Gólszerző: Sárvári (11.), ill. Fazekas (53.), Lakatos M. (72.).
Dohányos Zoltán: – Óriási bravúr volt elbukni ezt a mérkőzést. Többet nem teszek hozzá, mert jövő héten is fociznunk kell!
Adamik Dávid: – Egy kiélezett meccsen tudtunk gyenge játékkal partiban maradni a dobogóért. Remélem ez lázba hoz mindenkit és magunkhoz mérten beleállunk a bajnokságba!
Sztankó Péter
Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LEFotók: Kiss Zoltán
Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC 3–0 (2–0)
Szabadkígyós, 90 néző. Vezette: Láza András.
Szabadkígyós: Borsi – Nagy D. (Süli Zs.), Alb (Oláh G.), Varga P. (Süli B.), Maglóczki, Milek (Pribojszki), Faragó, Szabó Z., Barna, Nagy Z., Szilágyi (Frankó B.). Edző: Sebestyén Antal.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász (Végh), Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Schmidt, Balassa (Köte), Rakonczai (Ádász), Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Gólszerző: Szabó Z. (8.), Milek (10. – 11-esből), Frankó B. (87.).
Sebestyén Antal: – Megérdemelt győzelmet arattunk, egy szimpatikus ellenfél ellen. Sok sikert és kitartást az Apácának!
Óvári Arnold: – Sajnos megint kényszerű megoldásokra szorultunk. Így is küzdöttünk becsülettel, de ez ma csak tisztes helytállásra volt elég, a sportszerű hazai csapat ellen.
Szabó Zoltán
Lőkösháza KSK–Mezőmegyer SE 1–2 (0–1)
Lőkösháza 70 néző. Vezette: Karácsony Ádám Márk.
Lőkösháza: Orvos – Bíró, Kukla L. (Pusztai), Balázs M., Kolozsi, Szincsák, Puporka R., Barthalos, Lakatos E., Puporka E., Kukla D. Edző: Botás Attila.
Mezőmegyer: Antal – Takács, Lehoczki, Nagy P., Nagy B., Szabó S., Séllei, Miholka (Csepregi), Kecskeméti, Németh (Lipták-Pikó), Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Gólszerző: Kukla D. (57.), ill. Németh (28.), Miholka (53.).
Botás Attila: –Megy előre a csapat, teszi is a dolgát, de a szerencse nem párosul mellénk, nem érdemeltünk vereséget. Gyógyulást kívánunk a sérült vendégjátékosnak!
Lőrinci Attila: – Igen foghíjasan, sok hiányzóval érkeztünk a mérkőzésre, illetve a pálya minősége is megnehezíti minden ideérkező csapat dolgát. Ennek ellenére úgy gondolom végig kézben tartottuk a mérkőzést, több helyzetet dolgoztunk ki, így győzelmünk teljesen megérdemelt. Szomorú, hogy Miholka Robi csatárunk súlyos sérülést szenvedett, a csapat és a stáb mihamarabbi felépülést kíván neki!
Borsi Attila
Battonyai TK–Újkígyós FC 3–3 (1–2)
Battonya, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Battonya: Erdélyi – Varga P., Kiss Z., Sylmetaj, Nagy T. (Varga N.), Lenti, Kotroczó, Rafael K., Rafael R. (Mákos), Simon P. (Liszkai P.), Balla. Játékos-edző: Varga Péter.
Újkígyós: Borbély – Danczik, Turcsek, Vágási, Horváth R. (Marik), Budás, Gonda, Dunai, Csiernyik M., Gazsó, Tűhegyi (Solymoskövi B.). Edző: Bereczki Zsolt.
Gólszerző: Varga P. (11., 53. – 11-esből, 78.), ill. Csiernyik M. (3.), Turcsek (29.), Vágási (81.).
Varga Péter: – Először is elnézést kerek a csapattól, sajnos a részemről ez most egy nagyon gyenge játék volt, viszont annak azért örülök hogy otthon tudtunk tartani egy pontot.
Bereczki Zsolt: – Az első húsz percben adott volt minden ahhoz, hogy győzni tudjunk nagyobb aránnyal is, de nem éltünk vele. Ebben a formában ez a döntetlen vereséggel ér fel.
Lukács István
Kaszaper SE–Békésszentandrási HMSE 5–0 (3–0)
Kaszaper, 70 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Kaszaper: Magony – Varga P., Kuli, Kéri, Kormányos (Bok), Kasza, Péli T. (Tobak), Gulácsi, Kovács I., Fodor, Kun-Szabó (Toll). Edző: Kvasznovszky József.
Békésszentandrás: Szabó A. (Babák) – Olasz, Bakró, Pecnyik (Lestyan-Goda), Szécsi, Rohony, dr. Olasz (Mizik), Sándor (Aszódi), Gödő (Csányi), Tasi N., Szabó F. Játékos-edző: Bakró Géza.
Gólszerző: Fodor (4., 90.), Péli T. (15.), Kéri (40.), Tobak (77.). Kiállítva: Tasi N. (65. – szövegért), Szabó F. (92. – szövegért).
Kvasznovszky József: – Helyenként ötletes, jó játékkal ilyen arányban is megérdemelten nyerünk.
Bakró Géza: – Úgy néz ki, nem tudunk felnőni a feladathoz. Pedig nem is magas a mérce!
Furák Róbert
Eleki USE–Végegyháza-Magyarbánhegyes 2–2 (1–2)
Elek, 100 néző. Vezette: Bakos József.
Elek: Oláh Z. – Dehelán, Oláh A., Kollát, Tamás, Sipos (Püski), Jepure (Kászián), Horváth B., Kasznár, Kurta B., Oszlács. Játékos-edző: Nagy Gergely.
VSE-MFC: Takács B. – Varga D., Zsuzsa, Fehér, Bíró (Túri), ifj. Kintner, Boros, Bozsár (Tóth L.), Benyó, Kecskés, Láza. Edző: Kintner János.
Gólszerző: Jepure (20.), Oszlács (90.), ill. Kollát (31. – öngól), Láza (42.). Kiállítva: ifj. Kintner (91. – második sárga lap).
Nagy Gergely: – Régen várt jó játékkal rukkoltunk ki, a helyzetek és a játék képe alapján győzelmet szalasztottunk el. Jó volt ma nézni a csapatot, nagyon remélem, hogy ezt átmentjük a következő mérkőzésekre is. Az egy pont is pont, de a két balszerencsés kapott gól és a kihagyott helyzetek miatt keserű lehet a szánk íze.
Kintner János: – Voltak vitatott epizódok a pályán, de a hazai csapat nagy elszántsággal dolgozott a pontszerzésért, amit összességében sokkal jobban megérdemelt, az elmúlt heti ellenfelünknél.
Hotya Péter
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
8 gólos: Miholka Róbert (Mezőmegyer)
6 gólos: Dunai Zoltán (Újkígyós), Komlósi Miklós (Doboz)
5 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Kollát Róbert (Elek), Lakatos Miklós (Mezőberény), Milek Bence (Szabadkígyós), Nagy Zétény (Szabadkígyós), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Rácz György Márk (Doboz)
4 gólos: Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Olasz István (Békésszentandrás), Popucza Mihály (Mezőmegyer), Oszlács Márton Dániel (Elek), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz), Takács Ákos (Mezőmegyer), Vágási Tamás Márk (Újkígyós)
A 9. forduló programja
- Október 19., vasárnap, 14.30: Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC, Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőberényi LE–Kaszaper SE, Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE, Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC, Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK. Szabadnapos: Eleki USE