A végén egyenlítettek a hazaiak az eleki rangadón – galériával

Az eleki rangadó hazai góllal indult, de még a szünetig fordított a VSE-MFC együttes, amely szünet után le is zárhatta volna a meccset, ehelyett azonban a végén jött a hazai egyenlítés.

A sárga mezes berényieknek jól jött az eleki döntetlen, hiszen a saját Csányi utcai sikerükkel felzárkóztak az élmezőnyhöz. Fotó: Kiss Zoltán

Szintén nem bírtak egymással a felek a battonyai alsóházi derbin és a tótkomlósi matinén. Kaszaperen és Szabadkígyóson magabiztos hazai siker született, a címvédő és a berényi csapat szoros, ám annál fontosabb idegenbeli sikerrel éltette reményeit az érmekért folyó külön versenyben. Mutatjuk a másodosztályú összefoglalót.

Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE 0–0

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Tótkomlós, 75 néző. Vezette: Lovas László.

Tótkomlós: Tóth K. – Albert, Tompa (Nagy A.), Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Makszi), Tokai (Skoda), Keszeli, Nagy K. (Barta-Vámos), Deli, Garai. Mb. edző: Papp Lajos.

Csabacsűd: Kugyela – Borgulya, Gerhát, Szántosi, Varga E., Tofan, Varga T., Hraskó, Krátky, Fügedi, Seres (Farkas Zs.). Edző: Gombár György.

Papp Lajos: – Eltiltásokkal és betegséggel tizedelt csapatunk igazságos döntetlent ért el az alacsony színvonalú mérkőzésen . Kitűnő játékvezetés!

Gombár György: – A több sebből vérző csapatok találkozóján igazságos eredmény született. Jó játékvezetés. Köszönjük a hazaiaknak, hogy belementek az időpont módosításába.

Motyovszki Róbert

Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE 1–2 (1–0)

Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Sechna Gábor.

Békéscsabai MÁV: Bócsik – Lévai (Demeter), Mészáros (Takács L.), Erdélyi, Zsömbörgi, Zsibrita, dr. Györffy, Matuska, Morva, Sárvári (Lantos), Takács K. (Sipiczki). Edző: Dohányos Zoltán.

Mezőberény: Rau Zs. – Tóth J., Malét (Fazekas), Burai, Lakatos M., Labancz, Zsíros P., Benyovszki J. (Rau M.), Makai, Puskás (Buczkó), Kanó. Játékos-edző: Adamik Dávid.

Gólszerző: Sárvári (11.), ill. Fazekas (53.), Lakatos M. (72.).

Dohányos Zoltán: – Óriási bravúr volt elbukni ezt a mérkőzést. Többet nem teszek hozzá, mert jövő héten is fociznunk kell!

Adamik Dávid: – Egy kiélezett meccsen tudtunk gyenge játékkal partiban maradni a dobogóért. Remélem ez lázba hoz mindenkit és magunkhoz mérten beleállunk a bajnokságba!