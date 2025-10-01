Labdarúgás
2 órája
Eldőlt, ekkor játszik az Előre a Fradival a Magyar Kupában
Hivatalossá vált a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó magyar Kupa mérkőzés időpontja.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint október 29-én, szerdán 20 órai kezdettel rendezik a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzést, melynek tétje a 16 közé kerülés.
Az Előre csapatával kapcsolatos friss információ az is, hogy az október 19-én, vasárnap 17 órára kiírt Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE Merkantil Bank NB II.-es bajnoki mérkőzés kezdési időpontja október 20., hétfő 20 órára változott, mivel a 10. forduló mérkőzését az M4 Sport televízió élőben közvetíti.
