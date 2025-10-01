október 1., szerda

Labdarúgás

2 órája

Eldőlt, ekkor játszik az Előre a Fradival a Magyar Kupában

Hivatalossá vált a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó magyar Kupa mérkőzés időpontja.

Gajdács Pál

A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint október 29-én, szerdán 20 órai kezdettel rendezik a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzést, melynek tétje a 16 közé kerülés. 

Vicizán Ádánék október 29-én játszanak a fővárosban a Ferencváros vendégeként a Magyar Kupában
Fotó: Jenei Péter

Az Előre csapatával kapcsolatos friss információ az is, hogy az október 19-én, vasárnap 17 órára kiírt Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE Merkantil Bank NB II.-es bajnoki mérkőzés kezdési időpontja október 20., hétfő 20 órára változott, mivel a 10. forduló mérkőzését az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
