Eldőlt, ekkor játszik az Előre a Fradival a Magyar Kupában

A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint október 29-én, szerdán 20 órai kezdettel rendezik a Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó MOL Magyar Kupa mérkőzést, melynek tétje a 16 közé kerülés.

Vicizán Ádánék október 29-én játszanak a fővárosban a Ferencváros vendégeként a Magyar Kupában

Fotó: Jenei Péter

Az Előre csapatával kapcsolatos friss információ az is, hogy az október 19-én, vasárnap 17 órára kiírt Békéscsaba 1912 Előre–Kecskeméti TE Merkantil Bank NB II.-es bajnoki mérkőzés kezdési időpontja október 20., hétfő 20 órára változott, mivel a 10. forduló mérkőzését az M4 Sport televízió élőben közvetíti.