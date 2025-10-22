A csabaiak háromnegyede egyéni csúcsot döntött

A Duna Arénában ezúttal „elfordított” medencében, azaz 25 méteressé alakított pályákon zajlott le az egynapos esemény, melyen 2267 rajtot teljesítettek a versenyzők.

A csabai fiatalok sikeresen szerepeltek a Duna Arénában

Az éremtábla tanúsága szerint a békéscsabai fiatalok, Valach Dávid edző tanítványai négy arany-, hat ezüst- és hét bronzéremmel gazdagodtak, a gyulaiaknak egy arany- és egy ezüst- jutott. Ez a pontversenyben az Előre úszóinak a 11. helyet érte 332 ponttal, míg a gyulaiak a 39. helyen zártak (25).

Egyéni csúcsokat döntöttek a Duna Arénában

A viadalt követően Valach Dávid így értékelt: – A hosszú nap ellenére megérte megszervezni az utat, hiszen eredményektől függetlenül egy életre szóló élményt kaptak a gyerekek önmagában azzal, hogy egy ilyen világszínvonalú uszodában tudták kipróbálni magukat. Rengeteg újdonságot kellett szokniuk a helyszínen, gondolok itt első sorban a grandiózus belső terekre, illetve a háromméteres mélységű medencére. Nem lehet okom a panaszra, úszóim hetvenöt százalékban egyéni csúcsokkal zártak. Az elkövetkezendő egy hónap többnyire a dolgos hétköznapokról szól majd, aztán november közepén folytatjuk a versenyzést, de már ötven méteres medencében.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Békés vármegyei éremszerzők. Békéscsaba: Ádász Nándor (egy arany, egy ezüst, egy bronz), Bogdán Luca (egy bronz), Domokos Milán (egy ezüst), Gyucha Csenge (egy ezüst), Gyuricza Kíra (két bronz), Keresztúri Zsombor (két ezüst), Kéri Dávid (egy ezüst), Mészáros Márton (egy bronz), Szőke Richárd (egy bronz), Tamási Levente (egy bronz), Tóth Bence (három arany).

Gyula: Gajda Anna (egy arany, egy ezüst).