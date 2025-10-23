október 23., csütörtök

Labdarúgás - Vármegyei II-III. osztály

25 perce

A dobozi derbi kerül a második vonal fókuszába

Kétharmadához érkezett az őszi idény az alacsonyabb szintű vármegyei labdarúgó-bajnokságokban. A másodosztályban a dobozi rangadó kerül fókuszba a szombati 10. játéknapon, ahol két azonos pontszámmal álló élcsapat találkozik. A harmadik vonalban északon a békési, délen a kovácsházi párharc ígér átlagon felüli csatát.

Bakulya Mihály

A dobozi rangadót a hazai együttes veretlenül várja és úgy áll 22 pontjával a harmadik helyen, hogy – ellentétben a közvetlen riválisaival – letöltötte az őszi szabadnapját is.

dobozi rangadó; labdarúgás; Mezőberény
A dobozi rangadó két csapatának csatája tavasszal a Mezőberény sikerével zárult. Fotó: Kiss Zoltán

– A békésszentandrási sikerrel felvértezve várjuk a hasonlóan eredményes folytatást. A Mezőberény is jó formában van, hiszen zsinórban három győzelmet aratva látogat hozzánk. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk, biztosan nem lesz egyszerű feltörni a berényi reteszt, de győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni a közönségünket – fogalmazott Balog Zsolt, a hazaiak szakvezetője.

Nem feltartott kezekkel mennek a dobozi rangadóra

A szabadkígyósi fiaskót hármas nyerő szériával javító berényiek nem véletlenül állnak dobogó közelben, ahová sikerükkel fel is léphetnének.
– Kellő önbizalommal és jó formában várhatjuk a találkozót, de ez igaz a dobozi csapatra is. Mindig kiélezett meccseket játszunk egymással, hasonlóra számítok szombaton. Úgy gondolom minden esélyünk megvan arra, hogy egy jó eredményt érjünk el, és szépen haladjunk tovább a céljaink felé – tette hozzá Adamik Dávid, a vendég labdarúgók trénere.

A másodosztályú program

10. forduló. Október 25., szombat 14.30: Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK, Eleki USE–Békésszentandrási HMSE, Dobozi SE–Mezőberényi LE, Kaszaper SE–Mezőmegyer SE, Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC. Október 26., vasárnap, 13.30: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Csabacsűdi GYLSE, Lőkösháza KSK–Újkígyós FC. Szabadnapos: Tótkomlósi TC.

A harmadik vonalban a 7. játéknap meccsei kerülnek terítékre, egyetlen kivétellel szombaton. Kunágotán már pénteken letudják a hétvégi penzumot, nem is sejtet rossz meccset a jaminai fiatalok vendégjátéka.

A harmadosztályú program

7. forduló. Északi csoport. Október 25., szombat, 14.30: Zsadányi KSE–Okány KSK, Sarkadi KLE–Kamuti SK, Kötegyáni FC–Bucsa SE, Vésztői TK–Gerlai SE, Békési FC II.–Köröstarcsai KSK. Szabadnapos: Mezőmegyer SE II.
7. forduló. Déli csoport. Október 24., péntek, 15.00: Kunágotai TE–Jamina SE II. Október 25., szombat, 14.30: Medgyesegyháza SE–Kevermes SE, Mezőkovácsházi TE–Medgyesbodzás SE, Telekgerendási LSC–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Csorvási SK.

