Újabb rangadót vett sikerrel a Doboz - galériával

A Doboz ráadásul rangadót nyert a Mezőberény ellen, vagyis egy másik közvetlen riválist fékezett le, így a vesztett pontok tekintetében továbbra is jobban áll, mint az élre álló VSE-MFC gárdája.

Ha nem is járnak a Doboz magaslatában, de egymás szintjén nagy csatát vívtak a vasutasok és az apácaiak. Fotó: Kiss Zoltán

Sajnálatos módon nem volt teljes a program, a létszámgondokkal küszködő Békésszentandrás nem tudott elutazni Elekre. Íme a másodosztályú bajnokság hétvégi összefoglalója.

Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK 5–1 (3–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szabadkígyós, 80 néző. Vezette: Lovas László.

Szabadkígyós: Borsi – Frankó M., Papp G. (Nagy D.), Pribojszki (Varga P.), Sebestyén M. (Oláh G.), Alb, Maglóczki, Milek (Nagy Z.), Faragó, Szabó Z., Süli B. (Molnár M.). Edző: Sebestyén Antal.

Battonya: Varga N. – Varga P., Kovács Z., Mákos, Kotroczó, Sylmetaj, Lenti, Simon, Rafael K., Balla, Kiss Z. Játékos-edző: Varga Péter.

Gólszerző: Milek (16., 45.), Sebestyén M. (35.), Süli B. (53.), Maglóczki (65.), ill. Kovács Z. (75.).

Sebestyén Antal: – Bennünk maradt jó pár gól, de a jelenlegi helyzetünkben csak a három pont számít. Remélem mindenkinek megfelelt a csapat összeállítása, a játék és a fiatalok száma is!

Varga Péter: – Nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Voltak jó periódusaink, de ez ma kevés volt. Tanulunk belőle. Dolgozunk tovább, mert ebben a csapatban ennél jóval több van.

Szabó Zoltán

Dobozi SE–Mezőberényi LE 1–0 (0–0)

Doboz, 100 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.

Doboz: Démusz – Molnár M., Szabó B., Szabó L. (Barkász), Szabó R., Váczi (Barcsay), Huszár, Rácz Gy., Lukucz, Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Sztojka T.). Edző: Balog Zsolt.

Mezőberény: Rau Zs. – Buczkó, Puskás (Labancz), Durkó, Burai, Zsíros P., Makai, Machó, Lakatos M., Varga J. (Benyovszki J.), Kanó. Edző: Adamik Dávid.

Gólszerző: Váczi (48.).

Balog Zsolt: – Nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést, amire, számítottunk is. Nagy akarattal, jó mérkőzést játszva, ha az utolsó passzokat pontosan lejátsszuk, akkor hamarabb lezárhattuk volna. Ezt nem tudtuk megtenni, így végig nyílt maradt a találkozó. További sok sikert a Berénynek!

Adamik Dávid: – Rangadóhoz mérten álltunk bele a meccsbe, tettük elejétől a végéig a dolgunkat és semmi jel nem mutatott arra, hogy a Doboz pontot szerez. A játékvezetés gyalázatos volt, ami a hazaiakra nézve hízelgő. Sajnos az egyetlen valamirevaló helyzetét gólra tudta váltani, ami nekünk nem sikerült, de hosszabb távon a mi játékunk lesz kifizetődőbb.