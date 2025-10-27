45 perce
Újabb rangadót vett sikerrel a Doboz - galériával
Hazai sikerekkel folytatódtak vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei, a 10. fordulóban csupán a Kaszaper nem tudott nyerni odahaza. Így sem lehetett elégedetlen, hiszen a címvédő ellen ért el döntetlent, aminek a két veretlen gárda, a Doboz és a Végegyháza-Magyarbánhegyes öltözőjében különösen örülhettek. Ez a két alakulat nyomban a regnáló bajnok elé vágott a tabellán.
A Doboz ráadásul rangadót nyert a Mezőberény ellen, vagyis egy másik közvetlen riválist fékezett le, így a vesztett pontok tekintetében továbbra is jobban áll, mint az élre álló VSE-MFC gárdája.
Sajnálatos módon nem volt teljes a program, a létszámgondokkal küszködő Békésszentandrás nem tudott elutazni Elekre. Íme a másodosztályú bajnokság hétvégi összefoglalója.
Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK 5–1 (3–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szabadkígyós, 80 néző. Vezette: Lovas László.
Szabadkígyós: Borsi – Frankó M., Papp G. (Nagy D.), Pribojszki (Varga P.), Sebestyén M. (Oláh G.), Alb, Maglóczki, Milek (Nagy Z.), Faragó, Szabó Z., Süli B. (Molnár M.). Edző: Sebestyén Antal.
Battonya: Varga N. – Varga P., Kovács Z., Mákos, Kotroczó, Sylmetaj, Lenti, Simon, Rafael K., Balla, Kiss Z. Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Milek (16., 45.), Sebestyén M. (35.), Süli B. (53.), Maglóczki (65.), ill. Kovács Z. (75.).
Sebestyén Antal: – Bennünk maradt jó pár gól, de a jelenlegi helyzetünkben csak a három pont számít. Remélem mindenkinek megfelelt a csapat összeállítása, a játék és a fiatalok száma is!
Varga Péter: – Nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Voltak jó periódusaink, de ez ma kevés volt. Tanulunk belőle. Dolgozunk tovább, mert ebben a csapatban ennél jóval több van.
Szabó Zoltán
Dobozi SE–Mezőberényi LE 1–0 (0–0)
Doboz, 100 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.
Doboz: Démusz – Molnár M., Szabó B., Szabó L. (Barkász), Szabó R., Váczi (Barcsay), Huszár, Rácz Gy., Lukucz, Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi (Sztojka T.). Edző: Balog Zsolt.
Mezőberény: Rau Zs. – Buczkó, Puskás (Labancz), Durkó, Burai, Zsíros P., Makai, Machó, Lakatos M., Varga J. (Benyovszki J.), Kanó. Edző: Adamik Dávid.
Gólszerző: Váczi (48.).
Balog Zsolt: – Nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést, amire, számítottunk is. Nagy akarattal, jó mérkőzést játszva, ha az utolsó passzokat pontosan lejátsszuk, akkor hamarabb lezárhattuk volna. Ezt nem tudtuk megtenni, így végig nyílt maradt a találkozó. További sok sikert a Berénynek!
Adamik Dávid: – Rangadóhoz mérten álltunk bele a meccsbe, tettük elejétől a végéig a dolgunkat és semmi jel nem mutatott arra, hogy a Doboz pontot szerez. A játékvezetés gyalázatos volt, ami a hazaiakra nézve hízelgő. Sajnos az egyetlen valamirevaló helyzetét gólra tudta váltani, ami nekünk nem sikerült, de hosszabb távon a mi játékunk lesz kifizetődőbb.
Pankotai Norbert
Kaszaper SE–Mezőmegyer SE 1–1 (1–0)
Kaszaper, 90 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Kaszaper: Magony – Kuli, Varga P., Kéri, Kasza (Kőszegi), Tobak (Gulácsi), Bok, Péli T., Kovács I., Fodor, Péli M. (Szabó M.). Edző: Kvasznovszky József.
Mezőmegyer: Kun – Csepregi, Takács, Séllei, Lehoczki (Nagy B.), Nagy P., Szabó S., Lipták-Pikó (Lipták), Ulrich, Németh, Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Gólszerző: Fodor (39.), ill. Ulrich (83. – 11-esből).
Kvasznovszky József: – Gólokkal kellett volna nyernünk, nem is tudok örülni az egy pontnak.
Lőrinci Attila: – Igen sok hiányzónk volt ma is, ezért tudtuk hogy nem lesz könnyű meccsünk. A hazai csapat folyamatos szabálytalanságokkal tördelte, lassította a játékunkat, ami a mérkőzés színvonalának sem tett jót. Ezt már csak játékvezetés tudta felülmúlni, sajnos a spori nem is igazán tudta kézben tartani a mérkőzést! Ami pozitívum hogy nem adtuk fel, sokat tettünk az egyenlítésért, amiért mindenképp dicséret illeti a srácokat. Úgy gondolom, helyzetek alapján igazságos eredmény született.
Furák Róbert
Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC 3–2 (2–1)
Békéscsaba, 60 néző. Vezette: Kovács Ferenc.
Békéscsabai MÁV: Zelenyánszki – Morva, Matuska, Lévai, Erdélyi, Mészáros, Zsibrita, Pálenkás (Demeter), Sárvári (Takács K.), Vozár (Kőszáli), Takács L. (Sipiczki). Edző: Dohányos Zoltán.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Hajdú, Kasza, Ádász (Szűcs), Balassa, Rakonczai, Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Gólszerző: Matuska (4., 11., 53.), ill. Juhász (45. – 11-esből), Bozsó M. (65.).
Dohányos Zoltán: – A második félidőre kijött rajtunk az elmúlt két nap terhelése, nagyot küzdöttünk, egy igazi kiesési rangadón. Sportszerű vendégcsapat, jó játékvezetés! „Dolgozunk” tovább!
Óvári Arnold: – Ismét bohózatba illő produkciót sikerült letenni az asztalra, és ez már-már időpocsékolásnak tűnik számomra. Nem hiszem, hogy erre nekem van felesleges időm.
Sztankó Péter
Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC 3–2 (2–1)Fotók: Kiss Zoltán
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Csabacsűdi GYLSE 3–0 (2–0)
Magyarbánhegyes, 90 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.
VSE-MFC: Takács B. – Túri (Matúz L.), Varga D., Zsuzsa, Fehér, Matuz P. (Tóth L.), Boros, Bíró (Bozsár), Benyó, Kecskés, Láza. Edző: Kintner János.
Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Borgulya, Gerhát, Beregszászi (Kozsuch), Varga E., Tofan (Petrovics), Varga T., Viszkok Cs., Hraskó, Fügedi (Szántosi), Király. Edző: Gombár György.
Gólszerző: Benyó (29.), Matuz P. (41.), Zsuzsa (55.).
Kintner János: – A mai mérkőzést magabiztos játékkal vittük győzelemre, egy meglehetősen passzív, a játék tördelésére berendezkedő ellenféllel szemben. A fiatal játékvezetői trió, kimagasló színvonalon látta el a feladatát.
Gombár György: – Mindenképpen dicsérendő, hogy akcióból nem kaptunk gólt. Tudtuk, hogy a hazaiak pontrúgásai igen veszélyesek, mégis eredményesnek bizonyultak. Halkan megjegyzem a második és a harmadik találatot igen könnyű síppal befújt szabadrúgás eredményezte.
Bozsó Ildikó
Lőkösháza KSK–Újkígyós FC 4–2 (0–0)
Lőkösháza, 70 néző. Vezette: Láza András.
Lőkösháza: Orvos – Bíró, Kolozsi (Kukla L.), Balázs M., Szincsák, Puporka E., Puporka R., Barthalos, Lakatos E., Pusztai, Kukla D. Edző: Botás Attila.
Újkígyós: Borbély – Sódar, Moldován (Tűhegyi), Horváth R. (Marik), Vágási, Danczik, Darányi, Dunai, Budás (Gazsó), Csiernyik M. (Solymoskövi B.), Gonda. Edző: Bereczki Zsolt.
Gólszerző: Kukla D. (52.), Barthalos (62.), Szincsák (75., 80.), ill. Darányi (70.), Solymoskövi B.(83.).
Botás Attila: – A szakadó esőben nehezen alakult ki a játékunk, de a második félidőben már jól és eredményesen futballoztunk, jó játékvezetés és asszisztencia mellett. Megérdemelt győzelmet arattunk!
Bereczki Zsolt: – Szünetben mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy négy gólt fogunk kapni a semmiből. Egyszerűen nem lehet egy félidő alatt négy gólt kapni, legyen szó bármilyen osztályról!
Borsi Attila
Az Eleki USE–Békésszentandrási HMSE mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem tudott kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel kapja meg a vétlen eleki együttes.
Szabadnapos: Tótkomlósi TC.
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
8 gólos: Komlósi Miklós (Doboz), Miholka Róbert (Mezőmegyer)
7 gólos: Dunai Zoltán (Újkígyós), Kukla Dávid (Lőkösháza), Milek Bence (Szabadkígyós)
6 gólos: Nagy Zétény (Szabadkígyós), Rácz György Márk (Doboz)
5 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Kollát Róbert (Elek), Lakatos Miklós (Mezőberény), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Ulrich Norbert (Mezőmegyer)
4 gólos: Barthalos Dávid (Lőkösháza), Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Fodor József (Kaszaper), Matuska Barna (Békéscsabai MÁV), Matúz Patrik (VSE-MFC), Olasz István (Békésszentandrás), Oszlács Márton Dániel (Elek), Popucza Mihály (Mezőmegyer), Puskás Péter László (Mezőberény), Sebestyén Máté (Szabadkígyós), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz), Takács Ákos (Mezőmegyer), Vágási Tamás Márk (Újkígyós), Varga Péter (Battonya)
A 11. forduló programja
- November 1., szombat, 13.30: Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer SE–Dobozi SE, Mezőberényi LE–Eleki USE, Battonyai TK–Lőkösháza KSK, Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC, Csanádapácai EFC–Kaszaper SE.
- November 2., vasárnap, 13.30: Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC. Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes.
