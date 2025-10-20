1 órája
Az éllovasok diktálják a tempót
Az első négy helyezett továbbra is olyan tempót diktál a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, amely a többiek számára követhetetlen. Az élmezőny tagjai a 9. fordulóban nem hibáztak, így közöttük változatlan a helyzet, bár a címvédő Mezőmegyer vezeti a mezőnyt, vesztett pontok tekintetében a Doboz áll legjobban. Mögöttük jelentősen lemaradva, a most szabadnapos Elek áll a középmezőny élén.
A Doboz csapatával ezen a hétvégén Békésszentandráson nem tudtak mit kezdeni, a másik három kimagasló gárda hazai pályán győzött magabiztosan.
A Hunyadi mellett a későn hajrázó Csanádapáca is üres kézzel maradt otthonában, a Csabacsűd és az Újkígyós viszont a hazai pályán tartott pontokkal berobbant a sűrű középmezőnybe. Mutatjuk a másodosztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi összefoglalót.
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC 3–0 (1–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Magyarbánhegyes, 120 néző. Vezette: Telek András.
VSE-MFC: Takács B. – Túri, Varga D., Zsuzsa (Matúz L.), Fehér, Matuz P., Boros, Bozsár (Bíró), Benyó, Kecskés (Tóth L.), Láza. Edző: Kintner János.
Tótkomlós: Asztalos – Kocsis, Albert, Jámbor G., Koleszár (Makszi), Jámbor J., Szabó S. (Skoda), Tokai (Tompa), Keszeli, Garai (Nagy K.), Deli. Edző: Horváth Henrik.
Gólszerző: Zsuzsa (27. – 11-esből), Túri (57.), Matuz P. (64.).
Kintner János: – Az elmúlt két hét tanulságait szem előtt tartva, nagyobb hangsúlyt fektettünk a védekezésre, ami jól működött. Nem volt könnyű feltörni a hasonló stratégiát képviselő vendégek kapuját, de a fegyelmezett, türelmes játék meghozta a várt eredményt. Jó játékvezetés és asszisztencia.
Papp Lajos megbízott edző: – Ma talán túlságosan tiszteltük az ellenfelünket és nem játszottuk a játékunkat. Tudat alatt nagyon visszaálltunk és csak a védekezésre koncentráltunk, ami jól működött, de két egyéni hiba eldöntötte a három pont sorsát. Kicsi hiányérzetem is van, az első félidő elején egy nagyon durva szabálytalanság után elmaradó piros lap miatt.
Bozsó Ildikó
Mezőberény LE–Kaszaper SE 4–1 (3–0)
Mezőberény, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Mezőberény: Barabás – Fazekas, Puskás (Benyovszki J.), Durkó, Burai (Zsíros G.), Lanbancz (Malét), Makai (Szalai), Machó, Lakatos M., Varga J., Kanó. Edző: Adamik Dávid.
Kaszaper: Magony – Kuli (Szabó M.), Kéri, Kormányos, Kasza, Tobak (Jámbor), Bok, Gulácsi, Kovács I., Fodor, Kun-Szabó (Varga P.). Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Puskás (7.), Makai (36., 44.), Machó (54.), ill. Kéri (85.).
Adamik Dávid: – Kellő magabiztossággal léptünk pályára, aminek már az első félidőben meglett az eredménye. Sok helyzet kimaradt nálunk, de az ellenfélnél is volt több kimaradt lehetőség.
Kvasznovszky József: – Az első félidőben enerváltan, gyengén játszottunk. A szünetben rendeztük a sorainkat és kiegyenlítetté tettük a mérkőzést, de a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni.
Balogh Lajos
Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE 0–3 (0–1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezeti: Bálint Zoltán.
Békésszentandrás: Babák – Lestyan-Goda, Sztancsik, Viszkok G., Mizik, Szécsi, Rohony, Sándor, Gödő, Sztricskó (Bakró), Csányi (Aszódi). Játékos-edző: Bakró Géza.
Doboz: Démusz – Pojendán, Szabó B., Szabó L., Szabó R. (Hollósi), Fehér (Molnár M.), Zsoldos (Barkász), Rácz Gy., Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Váczi), Komlósi. Edző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Komlósi (2. – 11-esből, 67.), Rácz Gy. (89.).
Bakró Géza: – Be kell tudni rúgni a ziccereinket, akkor teljesen más lehetett volna az eredmény!
Balog Zsolt: – A három pont megszerzése volt a cél, ez sikerült.
Virág Imre
Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC 2–1 (0–1)
Újkígyós, 80 néző. Vezette: Tóth Imre.
Újkígyós: Borbély – Sódar, Turcsek, Solymoskövi Zs. (Horváth R.), Vágási, Danczik, Darányi, Dunai, Budás (Gazsó), Csiernyik M. (Werner), Gonda. Edző: Bereczki Zsolt.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P. (Molnár M.), Sebestyén M. (Alb), Maglóczki, Faragó, Szabó Z., Barna, Nagy Z., Frankó M., Süli B. (Frankó B.). Edző: Sebestyén Antal.
Gólszerző: Darányi (56.), Dunai (60.), ill. Nagy Z. (21. – 11-esből).
Bereczki Zsolt: – Az első félidő nagyon nem volt rendben, de a szünetben sikerült rendezni a sorokat, ami győzelemmel párosult. Gratulálok a csapatnak!
Sebestyén Antal: – Már csak a piros orr hiányzik rólunk, és készen is a halloween-i jelmez. Szégyen. Remélem annyi pont összejön a félévben, hogy a felsőház körül legyünk ,több célunk aligha lehet idén, aztán meglátjuk a továbbiakat.
Szabó Zoltán
Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK 2–0 (0–0)
Csabacsűd, 80 néző. Vezette: Kovács Ferenc.
Csabacsűd: Kugyela – Sovány, Tofan, Gerhát, Borgulya, Varga T. (Krátky), Varga E. (Magyar), Hraskó (Hajdú), Király, Fügedi (Beregszászi), Seres (Kiss G.). Edző: Gombár György.
Battonya: Erdélyi – Varga P., Adler Á. (Lenti), Kotroczó, Sylmetaj (Szlukovinyi), Rafael K., Nagy T., Kovács Z., Rafael R., Simon P. (Mazán), Balla. Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Kiss G. (66.), Király (77.). Kiállítva: Rafael R. (82. – utánrúgás).
Gombár György: – A cél szentesíti az eszközt. Ma a győzelem volt a legfontosabb.
Varga Péter: – Jó első félidő után, sajnos a másodikra elfáradtunk, így nem sikerült pontot szerezni.
Benka Viktor
Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK 3–4 (0–3)
Csanádapáca, 90 néző. Vezette: Kató Benedek.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Kasza, Schmidt, Ádász, Végh (Szűcs), Haba, Szabó A., Drozdik. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Lőkösháza: Orvos – Takács (Kukla L.), Hotea (Pusztai), Kolozsi, Czernó, Szincsák, Puporka R., Puporka E., Barthalos, Lakatos E., Kukla D. (Lőrinc). Edző: Botás Attila.
Gólszerző: Bozsó M. (74., 85.), Haba (77.), ill. Kukla D. (6., 18., 33.), Barthalos (69.).
Óvári Arnold: – A második félidőben már ébredeztünk, de sajnos későn. A játékvezetés színvonala értékelhetetlen, de köszönjük a sporttársnak, hogy építő kritikát fogalmazott meg a játékunkkal kapcsolatban. Megérdemelten járulhatnak a kasszához!
Botás Attila: – A mérkőzés hetvenedik percéig nagyon jól játszottunk. Ezután is sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezek rendre kimaradtak, míg a sportszerű hazai csapat ekkor már betalált! Jó játékvezetés!
Szikora Pál
Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE 2–0 (1–0)
Mezőmegyer, 120 néző. Vezette: Dohar László.
Mezőmegyer: Kun – Takács (Bajkán), Lehoczki (Csepregi), Nagy P., Nagy B. (Séllei), Szabó S., Lipták-Pikó, Kecskeméti, Ulrich, Németh, Popucza. Edző: Lőrinci Attila.
Békéscsabai MÁV: Bócsik – Petri (Lantos), Matuska, Lévai, Erdélyi, Mészáros, Zsömbörgi, Pálenkás, Sárvári (Kesjár), Takács K. (Sipiczki), Takács L. Edző: Dohányos Zoltán.
Gólszerző: Ulrich (28., 58.). Kiállítva: Kecskeméti (51. – második sárga lap).
Lőrinci Attila: – Kicsit kényelmesen kezdtünk, de úgy gondolom, hogy végig kontrolláltuk a mérkőzést. Emberhátrányunk után játszottunk sokkal gyorsabban és kreatívan, amiből több lehetőségünk adódott, hogy lezárjuk a mérkőzést, mégis mindkét találatunknál a rutin döntött. Gratulálok a csapatnak!
Dohányos Zoltán: – Két jól eltalált szabadrúgással nyert a Mezőmegyer. Ebben a felállásban nincs több a csapatban, örülnék annak, ha egyszer nem tízen hiányoznának.
Gömöri János
Szabadnapos: Eleki USE
A góllövőlista élcsoportja
10 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
8 gólos: Komlósi Miklós (Doboz), Miholka Róbert (Mezőmegyer)
7 gólos: Dunai Zoltán (Újkígyós)
6 gólos: Kukla Dávid (Lőkösháza), Nagy Zétény (Szabadkígyós), Rácz György Márk (Doboz)
5 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Kollát Róbert (Elek), Lakatos Miklós (Mezőberény), Milek Bence (Szabadkígyós), Péli Tamás Károly (Kaszaper)
4 gólos: Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Olasz István (Békésszentandrás), Oszlács Márton Dániel (Elek), Popucza Mihály (Mezőmegyer), Puskás Péter László (Mezőberény), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz), Takács Ákos (Mezőmegyer), Ulrich Norbert (Mezőmegyer), Vágási Tamás Márk (Újkígyós), Varga Péter (Battonya)
A 10. forduló programja
- Október 25., szombat 14.30: Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK, Eleki USE–Békésszentandrási HMSE, Dobozi SE–Mezőberényi LE, Kaszaper SE–Mezőmegyer SE, Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC.
- Október 26., vasárnap, 13.30: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Csabacsűdi GYLSE, Lőkösháza KSK–Újkígyós FC. Szabadnapos: Tótkomlósi TC.
Növelte előnyét a Szarvasi FC - galériával