Az éllovasok diktálják a tempót

A Doboz csapatával ezen a hétvégén Békésszentandráson nem tudtak mit kezdeni, a másik három kimagasló gárda hazai pályán győzött magabiztosan.

A sárga mezes Hunyadi sem bírt el a Doboz csapatával, amely vesztett pontok tekintetében továbbra is legjobb a mezőnyben. Fotó: Babák Zoltán

A Hunyadi mellett a későn hajrázó Csanádapáca is üres kézzel maradt otthonában, a Csabacsűd és az Újkígyós viszont a hazai pályán tartott pontokkal berobbant a sűrű középmezőnybe. Mutatjuk a másodosztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi összefoglalót.

Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC 3–0 (1–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Magyarbánhegyes, 120 néző. Vezette: Telek András.

VSE-MFC: Takács B. – Túri, Varga D., Zsuzsa (Matúz L.), Fehér, Matuz P., Boros, Bozsár (Bíró), Benyó, Kecskés (Tóth L.), Láza. Edző: Kintner János.

Tótkomlós: Asztalos – Kocsis, Albert, Jámbor G., Koleszár (Makszi), Jámbor J., Szabó S. (Skoda), Tokai (Tompa), Keszeli, Garai (Nagy K.), Deli. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Zsuzsa (27. – 11-esből), Túri (57.), Matuz P. (64.).

Kintner János: – Az elmúlt két hét tanulságait szem előtt tartva, nagyobb hangsúlyt fektettünk a védekezésre, ami jól működött. Nem volt könnyű feltörni a hasonló stratégiát képviselő vendégek kapuját, de a fegyelmezett, türelmes játék meghozta a várt eredményt. Jó játékvezetés és asszisztencia.

Papp Lajos megbízott edző: – Ma talán túlságosan tiszteltük az ellenfelünket és nem játszottuk a játékunkat. Tudat alatt nagyon visszaálltunk és csak a védekezésre koncentráltunk, ami jól működött, de két egyéni hiba eldöntötte a három pont sorsát. Kicsi hiányérzetem is van, az első félidő elején egy nagyon durva szabálytalanság után elmaradó piros lap miatt.

Bozsó Ildikó

Mezőberény LE–Kaszaper SE 4–1 (3–0)

Mezőberény, 50 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Mezőberény: Barabás – Fazekas, Puskás (Benyovszki J.), Durkó, Burai (Zsíros G.), Lanbancz (Malét), Makai (Szalai), Machó, Lakatos M., Varga J., Kanó. Edző: Adamik Dávid.

Kaszaper: Magony – Kuli (Szabó M.), Kéri, Kormányos, Kasza, Tobak (Jámbor), Bok, Gulácsi, Kovács I., Fodor, Kun-Szabó (Varga P.). Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Puskás (7.), Makai (36., 44.), Machó (54.), ill. Kéri (85.).

Adamik Dávid: – Kellő magabiztossággal léptünk pályára, aminek már az első félidőben meglett az eredménye. Sok helyzet kimaradt nálunk, de az ellenfélnél is volt több kimaradt lehetőség.

Kvasznovszky József: – Az első félidőben enerváltan, gyengén játszottunk. A szünetben rendeztük a sorainkat és kiegyenlítetté tettük a mérkőzést, de a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni.