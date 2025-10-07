58 perce
Medvegy Ákos sikeres visszatérése
A mezőtúri csapatoknak nem jelentettek jó óment a viharsarki ellenfelek, az asztalitenisz csapatbajnokságok hétvégi játéknapján. Az NB II.-es alakulatukat az újonc Demeter Lehel ASE, az NB III.-ast az ASE Orosháza múlta felül. Rajtuk kívül a gyulaiak is eredményesen tudták le az aktuális penzumot.
A Demeter Lehel ASE az őszi idényben először asztalhoz álló Medvegy Ákos vezetésével nyert a szomszédvárban, a beteg Szilágyi Líviát nélkülöző békésieknek nem jött össze ugyanez Szegeden.
Az NB III.-ban a három emberrel kiálló csabaiak Vizsnyai Dávid vezetésével végig jól küzdöttek, de ezért nem járt plusz pont számukra. A korábban Mezőberényben szerepelt, Juhász Ádámmal megerősített gyulai csapat, és az orosházi együttes egyaránt könnyed sikert aratott.
Mezőtúri AFC I.–Demeter Lehel ASE 7:11
NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Mezőtúr. Szarvasi győztesek: Medvegy Ákos 4, Magyari Milán 2, Posgay Brunó 2, Hortobágyi Bálint, a Medvegy Ákos, Hortobágyi Bálint, és a Magyari Milán, Posgay Brunó páros.
Szegedi AC II.–Békési TEAM 11:7
NB II., Szeged. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kíra 3, Ágota Csilla 2, Szelei Ákos, és az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kíra páros.
Mezőtúri AFC II.–ASE Orosháza 4:14
NB III., Mezőtúr. Orosházi győztesek: Bohács Béla 4, Farkas Dávid 3, Szikora Gábor 3, Farkas Rudolf 2, a Bohács Béla, Farkas Rudolf, és a Farkas Dávid, Szikora Gábor páros.
Csaba Fly AE–Kováts DSE I. 8:10
NB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Vizsnyai Dávid 4, Bartyik Endre 2, Szenes Iván, és a Bartyik Endre, Vizsnyai Dávid páros.
Gyulai AK–Jászkun Volán SC 12:6
NB III., Gyula. Gyulai győztesek: Juhász Ádám 3, Sarkadi Árpád 3, Styr György 3, Várady Zsolt, és a Sarkadi Árpád, Styr György páros.
