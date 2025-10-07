Medvegy Ákos sikeres visszatérése

A Demeter Lehel ASE az őszi idényben először asztalhoz álló Medvegy Ákos vezetésével nyert a szomszédvárban, a beteg Szilágyi Líviát nélkülöző békésieknek nem jött össze ugyanez Szegeden.

Medvegy Ákos visszatérése új dimenzióba helyezte a fiatalokat versenyeztető Demeter Lehel ASE együttesét. Fotó: Babák Zoltán

Az NB III.-ban a három emberrel kiálló csabaiak Vizsnyai Dávid vezetésével végig jól küzdöttek, de ezért nem járt plusz pont számukra. A korábban Mezőberényben szerepelt, Juhász Ádámmal megerősített gyulai csapat, és az orosházi együttes egyaránt könnyed sikert aratott.

Mezőtúri AFC I.–Demeter Lehel ASE 7:11

NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Mezőtúr. Szarvasi győztesek: Medvegy Ákos 4, Magyari Milán 2, Posgay Brunó 2, Hortobágyi Bálint, a Medvegy Ákos, Hortobágyi Bálint, és a Magyari Milán, Posgay Brunó páros.

Szegedi AC II.–Békési TEAM 11:7

NB II., Szeged. Békési győztesek: Balogh Ágnes Kíra 3, Ágota Csilla 2, Szelei Ákos, és az Ágota Csilla, Balogh Ágnes Kíra páros.

Mezőtúri AFC II.–ASE Orosháza 4:14

NB III., Mezőtúr. Orosházi győztesek: Bohács Béla 4, Farkas Dávid 3, Szikora Gábor 3, Farkas Rudolf 2, a Bohács Béla, Farkas Rudolf, és a Farkas Dávid, Szikora Gábor páros.

Csaba Fly AE–Kováts DSE I. 8:10

NB III., Békéscsaba. Békéscsabai győztesek: Vizsnyai Dávid 4, Bartyik Endre 2, Szenes Iván, és a Bartyik Endre, Vizsnyai Dávid páros.

Gyulai AK–Jászkun Volán SC 12:6

NB III., Gyula. Gyulai győztesek: Juhász Ádám 3, Sarkadi Árpád 3, Styr György 3, Várady Zsolt, és a Sarkadi Árpád, Styr György páros.