Csak a DABE II. tudott duplázni

A DABE II. a Székkutas után a komlósiak második számú alakulatát fektette két vállra.

A gerendásiak és a cápák veretlenül követik a listavezető DABE II. együttesét

Az OB II.-es csapatbajnokság második játéknapja kiélezett mérkőzéseket hozott, kivételt talán csak a Cápák biliárdosainak meccse jelentett. Mutatjuk az összefoglalót.

Mezőhegyesi BK–Gerendási BK 4:4

Győztesek: Igaz Árpád Tibor, Szabó Róbert, a Kéri László, Nagy György Lajos páros, valamint a staféta, illetve Tóth József, Dananaj István, Kosztolányi Zoltán, és az Oláh András, Nikora Norbert páros.

DABE Székkutas–Korona B 5:3

Győztesek: Papp Sándor, Petrucz Gyula, Csorba Ferenc, a Csorba Ferenc, Papp Sándor páros, valamint a staféta, illetve Timár Albin, Petényi Roland, és a Tímár Albin, Gardi Tamás páros.

DABE II.–Tótkomlósi BK II. 5:3

Győztesek: Kaszás Sándor, Mészáros Tibor, a Sinka Balázs, Kaszás Sándor, és a Mészáros Tibor, Klein Tamás páros, valamint a staféta, illetve Pál Vencel, Kergyó János, Héjja Bálint.

Tótkomlósi Bikák–Berényi BK 4:4

Győztesek: Bedron Csaba, Ruber Patrik, a Bedron Csaba, Ruber Patrik páros, valamint a staféta, illetve Ungor István, Salát Mátyás, Komlódi József, és a Salát Mátyás, Tatai Béla páros.

Csabai Cápák–Fair Play 6:2

Győztesek: Jancsó Ottó Antal, Kolarovszki Péter, Kotroczó Ferenc, Kocsondi Tibor, a Sipos János, Varga Mihály páros, valamint a staféta, illetve Marcsó Károly, és a Kocsis László, Jakab János páros.

Okányi BK Pelikán–Safi BK II. 5:3

Győztesek: Hőgyes Győző, Nagy Dénes, Szabó Sándor, a Hőgyes Győző, Nagy Dénes páros, valamint a staféta, illetve Víg Mihály, Pap Ferenc, és a Bang Lajos, Pap Ferenc páros.

Az állás: 1. DABE II. 4 pont (11:5), 2–3. Berényi BK 3 (10:6), Csabai Cápák 3 (10:6), 4–8. Gerendási BK 2 (8:8), Mezőhegyesi BK 2 (8:8), Okányi BK Pelikán 2 (8:8), Tótkomlósi BK II. 2 (8:8), Tótkomlósi Bikák 2 (8:8), 9–10. Fair Play 2 (7:9), DABE Székkutas 2 (7:9), 11. Safi BK II. 0 (6:10), 12. Korona B 0 (5:11).