október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarbiliárd

58 perce

Csak a DABE II. tudott duplázni

Címkék#csapatbajnokság#OB II.#összefoglaló#biliárd

A második forduló után már csak egyetlen együttes maradt hibátlan teljesítménnyel a magyarbiliárdosok OB II.-es csapatbajnokságban. A DABE II. szoros csatában győzött, ezzel pontelőnnyel vezeti a mezőnyt. A vásárhelyiek mögött két alakulat rendelkezik 3 ponttal.

Bakulya Mihály

A DABE II. a Székkutas után a komlósiak második számú alakulatát fektette két vállra. 

DABE; Gerendás; biliárd
A gerendásiak és a cápák veretlenül követik a listavezető DABE II. együttesét

Az OB II.-es csapatbajnokság második játéknapja kiélezett mérkőzéseket hozott, kivételt talán csak a Cápák biliárdosainak meccse jelentett. Mutatjuk az összefoglalót.

Mezőhegyesi BK–Gerendási BK 4:4

Győztesek: Igaz Árpád Tibor, Szabó Róbert, a Kéri László, Nagy György Lajos páros, valamint a staféta, illetve Tóth József, Dananaj István, Kosztolányi Zoltán, és az Oláh András, Nikora Norbert páros.

DABE Székkutas–Korona B 5:3

Győztesek: Papp Sándor, Petrucz Gyula, Csorba Ferenc, a Csorba Ferenc, Papp Sándor páros, valamint a staféta, illetve Timár Albin, Petényi Roland, és a Tímár Albin, Gardi Tamás páros.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

DABE II.–Tótkomlósi BK II. 5:3

Győztesek: Kaszás Sándor, Mészáros Tibor, a Sinka Balázs, Kaszás Sándor, és a Mészáros Tibor, Klein Tamás páros, valamint a staféta, illetve Pál Vencel, Kergyó János, Héjja Bálint.

Tótkomlósi Bikák–Berényi BK 4:4

Győztesek: Bedron Csaba, Ruber Patrik, a Bedron Csaba, Ruber Patrik páros, valamint a staféta, illetve Ungor István, Salát Mátyás, Komlódi József, és a Salát Mátyás, Tatai Béla páros.

Csabai Cápák–Fair Play 6:2

Győztesek: Jancsó Ottó Antal, Kolarovszki Péter, Kotroczó Ferenc, Kocsondi Tibor, a Sipos János, Varga Mihály páros, valamint a staféta, illetve Marcsó Károly, és a Kocsis László, Jakab János páros.

Okányi BK Pelikán–Safi BK II. 5:3

Győztesek: Hőgyes Győző, Nagy Dénes, Szabó Sándor, a Hőgyes Győző, Nagy Dénes páros, valamint a staféta, illetve Víg Mihály, Pap Ferenc, és a Bang Lajos, Pap Ferenc páros.

Az állás: 1. DABE II. 4 pont (11:5), 2–3. Berényi BK 3 (10:6), Csabai Cápák 3 (10:6), 4–8. Gerendási BK 2 (8:8), Mezőhegyesi BK 2 (8:8), Okányi BK Pelikán 2 (8:8), Tótkomlósi BK II. 2 (8:8), Tótkomlósi Bikák 2 (8:8), 9–10. Fair Play 2 (7:9), DABE Székkutas 2 (7:9), 11. Safi BK II. 0 (6:10), 12. Korona B 0 (5:11).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu