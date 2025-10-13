Mindhárom orosházi csapat nyerő volt az NB II-ben!

A CSIKO mellett a Zengő Alföld Orosházi KC férficsapata is nyert a Túrkeve ellen és a második helyről várja a folytatást. Dobogón, annak is a harmadik fokán áll a Zengő női együttese, amely a harmadik rangadóján a második sikerét könyvelhette el.

Bán Bendegúz 7 góljával az orosházi CSIKO egyik legeredményesebb játékosa volt a Békéscsaba ellen

Fotó: Zsedényi Péter

A CSIKO egyre érettebb játékot nyújt az NB II.-ben

CSIKO-Racing SE Orosháza–Békéscsaba DKSE 44–23 (19–10)

NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Orosháza, 200 néző. Vezette: Grézló, Miklós.

Orosháza: Pajkó – Lovas 2, Bán 7, Csányi R. 3, Pásztor Á. 1, Kovács M. 3, Kiss-Horváth B. 1. Csere: Tomozi (kapus), Farkas S. 3, Pásztor M., Donka 7 (1), Borbély 3, Míg 2, Simon 3, Kiss-Horváth K. 3, Hachbold 6 (2). Edző: Héjja Ádám.

Békéscsaba: Anderlik – Ancsin, Vidovenyecz 2, Nagy E. 1, dr. Petrovszki 6 (1), Szabó B. 5, Istenes 5. Csere: Olajos-Tóth (kapus), Pap, Szenográdi 2, Morva R. 1, Pálinkás, Karács 1, Morva T. Edző: Felföldi Gábor.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.

Héjja Ádám:

Nagyon nehéz egy olyan rangadó után, mint az Újkígyós elleni úgy felpörögni a következő mérkőzésre, hogy mindenki koncentráljon, ez hála Istennek sikerült. Egy dolgot kértem a fiúktól: hatvan percen át futni, futni, futni és nincs megállás, mindegy mennyi a különbség. Ez is sikerült, az edzőnek ez egy nagyon nagy öröm.

Felföldi Gábor: – Küzdöttünk, ahogy bírtunk.

Zengő Alföld Orosházi KC–Túrkevei VSE 34–21 (15–11)

NB II, férfi. Orosháza, 150 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Orosháza: Lipták – Zalai 8, Morva Z. 6 (2), Kádas B. 1, Benkő 1, Branyiczki 7, Tusjak. Csere: Juhász (kapus), Papp 4, Sántha, Kis B., Kádas N. 3, Andó, Kugyela 1, Bíró 2 (1), Losonc 1. Játékos-edző: Losonc László. A Túrkeve legjobb dobói: Keresztes I. 5, Keresztes M. 5 (1).

Kiállítások: 12+Morva Zoltán kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3.

Losonc László: – Hatvan perc kemény védekezés volt a kulcs a sikerhez. A támadásaink akadoztak, de a védekezésben végig jól dolgoztunk és abból sok könnyű gólt szereztünk. Folyamatosan fejlődik a csapat, bízom benne, hogy itt nem állunk meg. Gratulálok a srácoknak!

FISE-Újkígyós–Berettyó MSE 29–24 (14–13)