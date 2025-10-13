41 perce
Mindhárom orosházi csapat nyerő volt az NB II-ben!
Eredményes hétvégét zártak az NB II.-es orosházi kézilabda csapatok, a két férfi, valamint a női együttes is győzelemmel hozta le a 4. fordulót. A CSIKO együttese nagyon magabiztosan verte a több játékosát is nélkülöző Békéscsabát és jobb gólkülönbségével a H csoport élére állt.
A CSIKO mellett a Zengő Alföld Orosházi KC férficsapata is nyert a Túrkeve ellen és a második helyről várja a folytatást. Dobogón, annak is a harmadik fokán áll a Zengő női együttese, amely a harmadik rangadóján a második sikerét könyvelhette el.
A CSIKO egyre érettebb játékot nyújt az NB II.-ben
CSIKO-Racing SE Orosháza–Békéscsaba DKSE 44–23 (19–10)
NB II.-es kézilabda-mérkőzés. Férfi. Orosháza, 200 néző. Vezette: Grézló, Miklós.
Orosháza: Pajkó – Lovas 2, Bán 7, Csányi R. 3, Pásztor Á. 1, Kovács M. 3, Kiss-Horváth B. 1. Csere: Tomozi (kapus), Farkas S. 3, Pásztor M., Donka 7 (1), Borbély 3, Míg 2, Simon 3, Kiss-Horváth K. 3, Hachbold 6 (2). Edző: Héjja Ádám.
Békéscsaba: Anderlik – Ancsin, Vidovenyecz 2, Nagy E. 1, dr. Petrovszki 6 (1), Szabó B. 5, Istenes 5. Csere: Olajos-Tóth (kapus), Pap, Szenográdi 2, Morva R. 1, Pálinkás, Karács 1, Morva T. Edző: Felföldi Gábor.
Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/1.
Héjja Ádám:
Nagyon nehéz egy olyan rangadó után, mint az Újkígyós elleni úgy felpörögni a következő mérkőzésre, hogy mindenki koncentráljon, ez hála Istennek sikerült. Egy dolgot kértem a fiúktól: hatvan percen át futni, futni, futni és nincs megállás, mindegy mennyi a különbség. Ez is sikerült, az edzőnek ez egy nagyon nagy öröm.
Felföldi Gábor: – Küzdöttünk, ahogy bírtunk.
Zengő Alföld Orosházi KC–Túrkevei VSE 34–21 (15–11)
NB II, férfi. Orosháza, 150 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.
Orosháza: Lipták – Zalai 8, Morva Z. 6 (2), Kádas B. 1, Benkő 1, Branyiczki 7, Tusjak. Csere: Juhász (kapus), Papp 4, Sántha, Kis B., Kádas N. 3, Andó, Kugyela 1, Bíró 2 (1), Losonc 1. Játékos-edző: Losonc László. A Túrkeve legjobb dobói: Keresztes I. 5, Keresztes M. 5 (1).
Kiállítások: 12+Morva Zoltán kizárva, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3.
Losonc László: – Hatvan perc kemény védekezés volt a kulcs a sikerhez. A támadásaink akadoztak, de a védekezésben végig jól dolgoztunk és abból sok könnyű gólt szereztünk. Folyamatosan fejlődik a csapat, bízom benne, hogy itt nem állunk meg. Gratulálok a srácoknak!
FISE-Újkígyós–Berettyó MSE 29–24 (14–13)
NB II, férfi. Újkígyós, néző. Vezette: Bugyi, Nász.
Újkígyós: Kecskeméti – Ásós 5 (3), Murányi 4, Gábor 3, FARKAS B. 5, BALOGH J. 7 (1), Harangozó 1. Csere: DOMOKOS 1, Kiss N. (kapusok) 1, Bordás 2, Lőrinczi, Kocsor, Endrei, Kádas V. 1, Ivanics, Tóth A. Edző: Molnár Zoltán. A Berettyó legjobb dobója: Péter 11 (6).
Kiállítások: 2, ill. 0 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 7/6.
Molnár Zoltán: – Az orosházi vereség még mindig éreztette hatását a játékunkon. Az egyetlen pozitívum az volt, hogy megnyertük a mérkőzést.
Az állás:
- 1. CSIKO-Racing Orosháza 6 pont (154–124)
- 2. Zengő Alföld OKC 6 (132–105)
- 3. Makó 6 (138–122)
- 4. Újkígyós 6 (119–109)
- 5. Túrkeve 4
- 6. Tisza Volán 2 (123–138)
- 7. Berettyó 2 (100–118)
- 8. Békéscsaba 0
FKSE Algyő–CZ-Gyulasport 35–32 (18–19)
NB II, női. Szeged, 50 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres.
Gyula: Mike – Szabó K. 3, Gelegonya, Ilyés 1, Szögi 6 (1), Kovács Sz. 8 (1), Nagy P. 10. Csere: Triffa, Juhász P. (kapusok), Barta, Szabó J., Tarkovács R. 3, Hemdi, Macsári, Petri 1. Edző: Zöldi-Tóth Katalin. Az Algyő legjobb dobói: Ternyák 10, Nagy L. 8 (4).
Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/2.
Zöldi-Tóth Katalin: – Az elejétől szenvedünk a pályán, és ami eddig működött, az most valamiért nem jött össze. Eddig a kapusposzton nagyon stabilak voltunk, ma viszont nem, bár a védelem sem segítette őket. Fontos lenne újra egységben, nagyobb koncentrációval játszani, egymásért küzdeni. Bízom benne, hogy a következő mérkőzésen újra megmutatjuk, mire vagyunk képesek, ha csapatként működünk.
Zengő Alföld Orosházi KA–Kecskeméti NK 31–26 (17–13)
NB II., női. Orosháza, 255 néző. Vezette: Kincses, Leiter.
Orosháza: Madera-Domokos – Pécsi 6, Polics 4, Zavaczki 7 (2), Kecskeméti 1, Vámosi 9 (2), Leczkési 1. Csere: Antal (kapus), Andrékó, Csernyeczki, Jáhn, Janó, Bedron 1, Patyi 2, Horváth, Sándor. Edző: Papp László. A Kecskemét legjobb dobója: Járvás 7 (5).
Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/5. Papp László: – Kissé „rágósnak” bizonyult a Kecskemét, de pozitívum, hogy mérsékelt játékkal is simán győztünk. Nem voltunk olyan frissek, mint a gyulai mérkőzésen és védekezésben sem dolgoztunk olyan jól. Örülök, hogy a három rangadónkból kettőt simán megnyertünk.
Szarvasi NKK–Gyáli BKSE 25–27 (12–12)
NB II, női. Gyál, 80 néző. Vezette: Horváth K., Krupánszki.
Szarvas: Skorka – Trnyik 2, URBANICZKI 7, TASGYIK 6, NYERGES 1, Majoros 4 (2), Kiss F. Csere: Bakró (kapus), Szöllősi 6 (1), Jani, Barna, Benke, Fodor 1, Csillik. Edző: Kaliczka László. A Gyál legjobb dobója: László 6 (3).
Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3.
Kaliczka László: – Hősies küzdelemben a lelkes és a határozott védekezésünknek köszönhettük a győzelmet. Igazi csapatként működtünk, ez erőt adhat a következő mérkőzésekhez.
Az állás:
- 1. Kispest 8 (152–10
- 2. Inárcs-Örkény 8 (136–107)
- 3. Zengő Alföld OKC 6 (140–91)
- 4. Kecskemét 6 (139–107)
- 5. Gyula 6 (157–147)
- 6. Algyő 6 (129–122)
- 7. Vecsés 4 (126–113)
- 8. Tisza Volán 4 (127–123)
- 9. Szarvas 4 (117–133)
- 10. Nemesnádudvar 4 (108–131)
- 11. Mezőtúr 2
- 12. K. Szeged SE 0 (101–129)
- 13. Gyál (97–140)
- 14. Alsónémedi 0 (97–155)
