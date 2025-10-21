Dicséretes magyarbánhegyesi szereplés a világbajnokságon

Amint arról már beszámoltunk, Cseresznyés Lea a 45 kg-os ifjúsági lány kategóriában küzdelemben két mérkőzést nyerve bronzérmes lett.

A magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Egyesület válogatottjai, balról: Priskin Ferenc, Tamás Tímea vezetőedző, Cseresznyés Lea és Tamás Boglárka Fotó: BMHSZ

Cseresznyés Lea formagyakorlatban is jól szerepelt

A világbajnokság volt élete második nemzetközi versenye. Cseresznyés Lea formagyakorlatban is nagyon szépen szerepelt, de a korábbi Európa-bajnokkal szemben nem sikerült továbbjutnia.

Priskin Ferenc az egyéni férfi speciáltechnikai törés kategóriában indult és az 5. helyen végzett a 33 induló között.

Tamás Boglárka két és fél év kihagyás után verekedte magát vissza a válogatottba. Porecsben a –60 kg-os felnőtt küzdelemben indult. Első ellenfele egy magas, hosszú lábú dél-amerikai bajnok chilei versenyző volt, aki agresszív stílusáról ismert. Bogi rutinosan mozgott és többször is sikeresen támadott, nagyon szép megmozdulásai voltak, de végül nem sikerült nyernie. Ellenfelét később a elődöntőben leléptették erős kontakt miatt.

A bánhegyesiek közül Priskin Ferenc és Cseresznyés Lea a csapatszámokban is képviselte hazánkat, ahol stabilan teljesítették feladataikat, de az erős mezőnyben most nem sikerült éremhez jutniuk.

A világbajnokság napjai feszes tempóban, de jó hangulatban teltek, a csapat még jobban összekovácsolódott, és jutott idő egy kis városnézésre is. A versenyzőket Tamás Tímea vezetőedző kísérte és segítette.

Összességében fantasztikusan szerepeltek a magyarbánhegyesiek, büszkék lehetnek a teljesítményükre. A magyar csapat 32 versenyzővel és 11 edzővel képviseltette magát Porecben, nagyszerűen: 3 világbajnoki cím, 5 ezüstérem és 2 bronzérem a dicséretes mérleg.