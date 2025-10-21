október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ITF Taekwon-do

1 órája

Dicséretes magyarbánhegyesi szereplés a világbajnokságon

Címkék#magyarbánhegyesi#világbajnokság#ITF Taekwon-do#küzdelem

A horvátországi Porecben befejeződött a napokban az ITF Taekwon-do világbajnokság. A Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub három versenyzőt indított, Cseresznyés Lea, Priskin Ferenc és Tamás Boglárka is bizonyított.

Gajdács Pál

Amint arról már beszámoltunk, Cseresznyés Lea a 45 kg-os ifjúsági lány kategóriában küzdelemben két mérkőzést nyerve bronzérmes lett. 

Cseresznyés Lea
A magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Egyesület válogatottjai, balról: Priskin Ferenc, Tamás Tímea vezetőedző, Cseresznyés Lea és Tamás Boglárka Fotó: BMHSZ

Cseresznyés Lea formagyakorlatban is jól szerepelt

A világbajnokság volt élete második nemzetközi versenye. Cseresznyés Lea formagyakorlatban is nagyon szépen szerepelt, de a korábbi Európa-bajnokkal szemben nem sikerült továbbjutnia. 

Priskin Ferenc az egyéni férfi speciáltechnikai törés kategóriában indult és az 5. helyen végzett a 33 induló között. 

Tamás Boglárka két és fél év kihagyás után verekedte magát vissza a válogatottba. Porecsben a –60 kg-os felnőtt küzdelemben indult. Első ellenfele egy magas, hosszú lábú dél-amerikai bajnok chilei versenyző volt, aki agresszív stílusáról ismert. Bogi rutinosan mozgott és többször is sikeresen támadott, nagyon szép megmozdulásai voltak, de végül nem sikerült nyernie. Ellenfelét később a elődöntőben leléptették erős kontakt miatt.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A bánhegyesiek közül Priskin Ferenc és Cseresznyés Lea a csapatszámokban is képviselte hazánkat, ahol stabilan teljesítették feladataikat, de az erős mezőnyben most nem sikerült éremhez jutniuk.

A világbajnokság napjai feszes tempóban, de jó hangulatban teltek, a csapat még jobban összekovácsolódott, és jutott idő egy kis városnézésre is. A versenyzőket Tamás Tímea vezetőedző kísérte és segítette. 

Összességében fantasztikusan szerepeltek a magyarbánhegyesiek, büszkék lehetnek a teljesítményükre. A magyar csapat 32 versenyzővel és 11 edzővel képviseltette magát Porecben, nagyszerűen: 3 világbajnoki cím, 5 ezüstérem és 2 bronzérem a dicséretes mérleg.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu