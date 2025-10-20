54 perce
Termékenyek voltak a hazai együttesek
A vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokságban nem rendeztek fordulót hétvégén, mindössze két első körös meccset pótoltak, illetve Kunágotán az évzáró játéknapot hozták előre. A hazai együttesek rendkívül termékenyek voltak, még az eddig gyengélkedő csárdaszállási gárda is hétszer tudott eredményes lenni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ellenfele csak tíz emberrel állt ki.
A csárdaszállási csapat tehát megszerezte első pontjait, a sámsoniaknak viszont kigyűlt a létszámhiányos „bónuszuk”.
Ha legközelebb sem lesznek meg tizenegyen, már el sem kell utazniuk ugyanis automatikusan kizárásra kerülnek. Mutatjuk a harmadosztályú bajnokság hétvégi összefoglalóját.
Északi csoport
Sarkadi KLE–Kötegyáni FC 8–1 (5–1)
Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Sarkad, 70 néző. Vezette: Gombkötő László.
Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Csonka, Papp B. (Kónya), Urbán, Szabó G., Berke, Kocsis (Nagy B.), Hrabovszki (Jenei), Mezei, Szabó Milán. Edző: Szűcs Egon.
Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E., Jánki M., Csiki K., Kotlacsik (Nemes), Csiki D., Széplaki, Coita, Ungor, Füstös (Csiki I.). Játékos-edző: Csiki István.
Gólszerző: Szabó Milán (2., 31., 32.), Szabó G. (27., 30.), Mezei (46., 88.), Berke (72.), ill. Kovács E. (22.).
Szűcs Egon: – A kötelező három pontot sikerült megszereznünk, de a játékkal kapcsolatban nagyon sok hiányérzetem van… Ma mindenki gólt akart szerezni, ami nem eredményezett szép, élvezhető játékot. Jó játékvezetés.
Csiki István: – A hazai csapat teljesen megérdemelve győzött, még ilyen arányban is. Azért nekünk is voltak nagyon szép helyzeteink, amiket nem tudtunk gólra váltani.
Déli csoport
Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK 7–1 (4–1)
Csárdaszállás, 20 néző. Vezette: Bakos József.
Csárdaszállás: Migale – Zanyik, Martinecz, Dudás (Nagy R.), Székely (Papp J.), Balogh S. (Bozsányi), Filippovits B. (Erdős), Filippovits G., Ruzsa (Rafael Zs.), Szabó Á. (Berczi), Tóth I. N. Edző: Rácz Mihály.
Békéssámson: Melich – Bobvos, Mravik, Kiss-Nagy, Lucz, Palócz, Annus, Varga I., Godó Á., Krajcsovics. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Filippovits G. (12.), Szabó Á. (18., 42., 45.), Tóth I. N. (72., 84.), Bozsányi (82. – 11-esből), ill. Mravik (14.).
Rácz Mihály: – Le a kalappal a srácok előtt! Ma szebbnél szebb gólokat láthattunk, amihez innen is külön gratulálok, nem mellesleg a győzelemhez is! Kitartást kívánunk a Sámsonnak! Magas szintű játékvezetés és asszisztencia.
Tóbiás Nándor: – Egy viszonylag jó kezdés után az első félidő végére megpecsételődött a sorsunk, a nagyon sportszerű hazai csapat ellen. Ezen a szinten is sokat számít egy ember hiánya. Küzdünk tovább a folytatásban. Jó játékvezetés.
Kunágotai TE–Telekgerendási LSC 8–5 (5–2)
Kunágota, 60 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.
Kunágota: Horváth S. – Kiss Cs., Hajdú Á. (Prókai), Sóstai, Sárvári M., Veselicz, Kovács A., Mészár, Lakatos, Lólé K. (Farkas M.), Kovács Gy. (Sirkó). Játékos-edző: Korpa János.
Telekgerendás: Halustyik – Petrovszki (Bondár), Hudák (Vida), Ordó, Szabó K., Valyuch, Rafael (Csatlós), Hrabovszki, Ránkli M., Tóth L. (Szombati), Varga K. Edző: Ágoston Gergely.
Gólszerző: Lakatos (14., 21.), Lólé K. (20., 25.), Kovács A. (44., 70.), Mészár (53., 75.), ill. Varga K. (5.), Ránkli M. (35., 80.), Valyuch (57.), Szombati (85.).
Korpa János: – Helyzetek sokaságát alakítottuk ki, de sajnos ezek többnyire kimaradtak. Ezen javítanunk kell, és jönnek az eredmények. Köszönöm a vendégcsapatnak, hogy belementek a cserébe.
Ágoston Gergely: – Gólokban gazdag, közönségszórakoztató meccsen maradtunk alul a szimpatikus hazai csapat ellen.
A 7. forduló programja
- Északi csoport. Október 25., szombat, 14.30: Zsadányi KSE–Okány KSK, Sarkadi KLE–Kamuti SK, Kötegyáni FC–Bucsa SE, Vésztői TK–Gerlai SE, Békési FC II.–Köröstarcsai KSK. Szabadnapos: Mezőmegyer SE II.
- Déli csoport. Október 25., szombat, 14.30: Medgyesegyháza SE–Kevermes SE, Mezőkovácsházi TE–Medgyesbodzás SE, Kunágotai TE–Jamina SE II., Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK, Telekgerendási LSC–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Csorvási SK.
