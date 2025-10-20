Termékenyek voltak a hazai együttesek

A csárdaszállási csapat tehát megszerezte első pontjait, a sámsoniaknak viszont kigyűlt a létszámhiányos „bónuszuk”.

A zöld mezes sámsoni gárda létszámhiányosan csak bizonyos időszakban tudta megnehezíteni a csárdaszállási játékosok dolgát. Fotó: Erdős Csaba

Ha legközelebb sem lesznek meg tizenegyen, már el sem kell utazniuk ugyanis automatikusan kizárásra kerülnek. Mutatjuk a harmadosztályú bajnokság hétvégi összefoglalóját.

Északi csoport

Sarkadi KLE–Kötegyáni FC 8–1 (5–1)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Sarkad, 70 néző. Vezette: Gombkötő László.

Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Csonka, Papp B. (Kónya), Urbán, Szabó G., Berke, Kocsis (Nagy B.), Hrabovszki (Jenei), Mezei, Szabó Milán. Edző: Szűcs Egon.

Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E., Jánki M., Csiki K., Kotlacsik (Nemes), Csiki D., Széplaki, Coita, Ungor, Füstös (Csiki I.). Játékos-edző: Csiki István.

Gólszerző: Szabó Milán (2., 31., 32.), Szabó G. (27., 30.), Mezei (46., 88.), Berke (72.), ill. Kovács E. (22.).

Szűcs Egon: – A kötelező három pontot sikerült megszereznünk, de a játékkal kapcsolatban nagyon sok hiányérzetem van… Ma mindenki gólt akart szerezni, ami nem eredményezett szép, élvezhető játékot. Jó játékvezetés.

Csiki István: – A hazai csapat teljesen megérdemelve győzött, még ilyen arányban is. Azért nekünk is voltak nagyon szép helyzeteink, amiket nem tudtunk gólra váltani.

Déli csoport

Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK 7–1 (4–1)

Csárdaszállás, 20 néző. Vezette: Bakos József.

Csárdaszállás: Migale – Zanyik, Martinecz, Dudás (Nagy R.), Székely (Papp J.), Balogh S. (Bozsányi), Filippovits B. (Erdős), Filippovits G., Ruzsa (Rafael Zs.), Szabó Á. (Berczi), Tóth I. N. Edző: Rácz Mihály.

Békéssámson: Melich – Bobvos, Mravik, Kiss-Nagy, Lucz, Palócz, Annus, Varga I., Godó Á., Krajcsovics. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.

Gólszerző: Filippovits G. (12.), Szabó Á. (18., 42., 45.), Tóth I. N. (72., 84.), Bozsányi (82. – 11-esből), ill. Mravik (14.).

Rácz Mihály: – Le a kalappal a srácok előtt! Ma szebbnél szebb gólokat láthattunk, amihez innen is külön gratulálok, nem mellesleg a győzelemhez is! Kitartást kívánunk a Sámsonnak! Magas szintű játékvezetés és asszisztencia.

Tóbiás Nándor: – Egy viszonylag jó kezdés után az első félidő végére megpecsételődött a sorsunk, a nagyon sportszerű hazai csapat ellen. Ezen a szinten is sokat számít egy ember hiánya. Küzdünk tovább a folytatásban. Jó játékvezetés.

Kunágotai TE–Telekgerendási LSC 8–5 (5–2)

Kunágota, 60 néző. Vezette: Csávás Szabolcs István.

Kunágota: Horváth S. – Kiss Cs., Hajdú Á. (Prókai), Sóstai, Sárvári M., Veselicz, Kovács A., Mészár, Lakatos, Lólé K. (Farkas M.), Kovács Gy. (Sirkó). Játékos-edző: Korpa János.

Telekgerendás: Halustyik – Petrovszki (Bondár), Hudák (Vida), Ordó, Szabó K., Valyuch, Rafael (Csatlós), Hrabovszki, Ránkli M., Tóth L. (Szombati), Varga K. Edző: Ágoston Gergely.

Gólszerző: Lakatos (14., 21.), Lólé K. (20., 25.), Kovács A. (44., 70.), Mészár (53., 75.), ill. Varga K. (5.), Ránkli M. (35., 80.), Valyuch (57.), Szombati (85.).

Korpa János: – Helyzetek sokaságát alakítottuk ki, de sajnos ezek többnyire kimaradtak. Ezen javítanunk kell, és jönnek az eredmények. Köszönöm a vendégcsapatnak, hogy belementek a cserébe.

Ágoston Gergely: – Gólokban gazdag, közönségszórakoztató meccsen maradtunk alul a szimpatikus hazai csapat ellen.