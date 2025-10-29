október 29., szerda

Légtorna

50 perce

Csapatban és egyéniben is remekeltek a légtornászok

Címkék#csapat#VI Silkdance Nemzetközi Légtáncversenyen#gyakorlat#légtorna

Szolnokon a VI. Silkdance Nemzetközi Légtáncversenyen léptek színpadra és szerepeltek eredményesen a minap a békéscsabai Sportolj Békés Megye Sportegyesület légtornászai.

Gajdács Pál

Csabai eredmények. Silk junior I. beginner. Ezüst minősítés: Dobi Tamara. Bronz minősítés: Puskás Petra. Production: 2. Bridgerton (Nyárfádi Dorina, Malatyinszki Laura, Ombodi Zselyke, Varga Viktória, Puskás Petra, Sánta Luca, Bondár Noémi). 3. A világ hét csodája (Bánfi Liliána, Ottlakán Mira, Kiss Boglárka, Tótfalusi Helena, Rákóczi Kata, Stanciu Hella, Németh Nadin). Silk junior I/1 advanced: 2. Kovács Donáta, 5. Ombodi Zselyke. Silk junior I/2 advanced: 4. Bondár Noémi. 

A békéscsabai légtornászok egyik csoportja
Forrás: Sportolj Békés Megye SE

Hoop junior I beginner. Arany minősítés: Molnár Olivia. Ezüst minősítés: Szécsi Léna. Hoop junior II beginner. Ezüst minősítés: Gazsó Laura. Hoop junior I advanced: 8. Gaál Amira, 9. Varga Viktória, 11. Kóródi-Felföldi Lilla. Hoop duo junior I advanced/pro: 3. Bondár Noémi és Gaál Amira. 

A békéscsabai lányok látványos gyakorlattal nyűgözték le a pontozókat Forrás: Sportolj Békés Megye SE

 


 

 

