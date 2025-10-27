Csabai szurkolók fogadalma a Fradi-meccs előtt

„6 éve bejött... Akkor sem volt több esélyünk mint most... Meccs előtt a Gyulai Vár tövében megszületett az ötlet, ha továbbjutunk, másnap fürdés a Balatonban... Bejött...

Ezen ne múljon szerdán sem!

Most ugyanez a fogadalom!

Ha továbbjut a csapat 1 héten belül fürdés a Balatonban! Elvileg szóban már van 2 csatlakozó! Aki beszállna írjon nyugodtan!

De csak ha be is tartja!

BÉKÉSCSABA MINDÖRÖKKÉ