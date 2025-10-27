október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Csabai szurkolók fogadalma a Fradi-meccs előtt

Címkék#csapat#Békéscsaba 1912 Elő#Gyulai Vár#Békéscsaba Szurkolók#Ferencvárosi TC

Óriási érdeklődés előzi meg a szerdán 20 órai kezdettel a budapesti Groupama Arénában sorra kerülő Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzést. Nagy számú békéscsabai szurkoló utazik a fővárosba, és persze mindenki bizakodó. A csabai drukkerek fogadalmat tettek, melyet a „Békéscsaba Szurkolók!” elnevezésű Facebook-csoportban közöltek.

Gajdács Pál

6 éve bejött... Akkor sem volt több esélyünk mint most... Meccs előtt a Gyulai Vár tövében megszületett az ötlet, ha továbbjutunk, másnap fürdés a Balatonban... Bejött...

Ezen ne múljon szerdán sem! 

Most ugyanez a fogadalom! 

Ha továbbjut a csapat 1 héten belül fürdés a Balatonban! Elvileg szóban már van 2 csatlakozó! Aki beszállna írjon nyugodtan! 

De csak ha be is tartja!

BÉKÉSCSABA MINDÖRÖKKÉ 

A békéscsabai szurkolók nagy számban kísérik el csapatukat a fővárosba
Archív fotó: Jenei Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu