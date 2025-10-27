2 órája
Csabai szurkolók fogadalma a Fradi-meccs előtt
Óriási érdeklődés előzi meg a szerdán 20 órai kezdettel a budapesti Groupama Arénában sorra kerülő Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre Magyar Kupa labdarúgó-mérkőzést. Nagy számú békéscsabai szurkoló utazik a fővárosba, és persze mindenki bizakodó. A csabai drukkerek fogadalmat tettek, melyet a „Békéscsaba Szurkolók!” elnevezésű Facebook-csoportban közöltek.
„6 éve bejött... Akkor sem volt több esélyünk mint most... Meccs előtt a Gyulai Vár tövében megszületett az ötlet, ha továbbjutunk, másnap fürdés a Balatonban... Bejött...
Ezen ne múljon szerdán sem!
Most ugyanez a fogadalom!
Ha továbbjut a csapat 1 héten belül fürdés a Balatonban! Elvileg szóban már van 2 csatlakozó! Aki beszállna írjon nyugodtan!
De csak ha be is tartja!
BÉKÉSCSABA MINDÖRÖKKÉ
