Kosárlabda

59 perce

Nem bírtak az extrán dobó Pénzügyőrrel

Zsinórban harmadik vereségét szenvedte el a Békéscsabai KK NB I. B-s kosárlabdacsapata. A csabai együttes a Zöld csoport negyedik fordulójában mérsékelt dobóformát mutatott a Kőér utcában. A Pénzügyőrnek ezzel szemben szinte minden ült, 14 darab hárompontost hintett be, ezzel szerezte meg első őszi sikerét.

Bakulya Mihály

A csabai együttes kezdetben Hajdu Márton dupláival tartotta a lépést a hazaiakkal. 

csabai; kosárlabda; Pénzügyőr
A fiatal Erdős Kristóf László az utolsó negyedben kapott lehetőséget a csabai csapatban. Fotó: Székely Dominik

A Pénzügyőr a sikeres távoli dobásokkal diktálta a tempót, a 9. perc végén 21:16-nál volt a legnagyobb különbség, de két triplával faragtak ezen a vendégek. A folytatásban kosárszegény meccset láthatott a publikum, mert mindkét oldal jól védekezett, de pocsékul támadott.
A hazai csapat szünet után visszatért a korábbi sikeres stratégiájához és kintről szórta meg a csabaiakat, akik nem találták ennek az ellenszerét, ráadásul a dobásaik sem ültek. Ennek hatására az utolsó negyedre fordulva eldőlt a meccs érdemi része. A BKK a Győr után a Pénzügyőrrel sem boldogult.

Gura Norbert: – A harmadik negyedben eldőlt gyakorlatilag a mérkőzés, extra dobásaik voltak, extra megmozdulásaik, mi viszont teljes rövidzárlatot mutattunk mind védő-, mind támadó oldalon. Gyakorlatilag onnan már nem tudtunk visszajönni. Hosszú még a szezon, nincsen katasztrófa, viszont van pár hozzáállásbeli, mentalitásbeli dolog, amin változtatnunk kell, ha ennél sikeresebbek akarunk lenni a jövőben.

Pénzügyőr SE–Békéscsabai KK 81-62 (23-21, 15-12, 31-14, 12-15)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Budapest, 100 néző. Vezette: Kéri, Tóth B., Fülöp.
Békéscsaba: Kovács J. 5/3, Balog G. 16/9, Vágvölgyi 2, Szugyiczki 7/3, HAJDU 12. Csere: Kurtucz 2, Nagy Á. 7, Szarvas 6/6, Balikó 5, Erdős, Botta-Dukát. Edző: Gura Norbert. A Pénzügyőr legjobb pontszerzői: Varga A. 18/12, Lőrincze 17/12.

 

