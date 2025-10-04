Másként is alakulhatott volna a végén

A csabai együttes Kovács József triplájával indított, és bár az első negyed döntő részében a mislenyiek vezettek, a Szolnok Olajbányásztól frissen igazolt Szugyiczki Máté jóvoltából a játékrész mégis a vendégek minimális előnyével zárult.

A csabai edző, Gura Norbert gratulál Kovács Józsefnek, a gárda randiősének. Fotó: Kiss Zoltán

Ami nyomban el is kopott a folytatásban. Persze próbáltak kapaszkodni Vágvölgyiék, a 14. percre mégis 8 pontos hátrányba kerültek (28:20), ami azután állandósult is, sőt az utolsó perc „lefagyása” miatt tíz fölé duzzadt.

A nagyszünet után sem tűnt úgy, hogy a viharsarki gárda képes lesz közelebb kerülni, mert a támadásaiba sok pontatlanság csúszott be. A házigazdák stabilan tartották a jelentős fórjukat, sőt a 27. percben egy esetben már 19 pontra is felhizlalták azt. A záró negyedben Szugyiczki triplái táplálták a reményt, de a baranyaiak részéről is rendre jött a válasz. Nem tűnt úgy, hogy izgalmasra sikeredhet a hajrá, de azután a csabaiak tettek róla. Feljavult a védekezésük és egy 11-0-s etappal 76:72-re módosították az eredményt. Halász büntetői azonban megtörték a hazai „gólcsendet” és lezárták a meccs érdemi részét.

Gura Norbert: – Színvonalas mérkőzést játszott a két csapat. Az első félidőben nagyon pontatlanok voltunk támadásban, könnyű kosarakat hagytunk ki, és a védekezésünk sem állt össze. A második játékrészben védekezést váltottunk és bejött a zóna. Ebből egy kicsi stabilabban tudtunk építkezni, feljavult a támadó játékunk, kintről is jobban betaláltunk. A végén egy kis szerencsével akár a másként is alakulhatott volna ez a mérkőzés.

Kozármisleny SE–Békéscsabai KK 83-77 (15-16, 30-16, 19-18, 19-27)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Kozármisleny, 120 néző. Vezette: Radnóti, Farkas P., Fodor S.

Békéscsaba: Kovács J. 6/6, Balog G. 12, VÁGVÖLGYI 12/6, Kurtucz 8/3, Hajdu 18. Csere: SZUGYICZKI 16/9, Erdős 2, Szarvas 3, Balikó. Edző: Gura Norbert. A Kozármisleny legjobb pontszerzői: Halász 21/12, Bíró 20/3, Horti 19.