Négy perces kritikus csabai pontínség

A csabai játékosok a vendégek első duplájára 6 ponttal válaszoltak. Szugyiczki és Hajdu ponterősségével irányították is a meccset a 8. percig, ekkor azonban felzárkózott a Győr és minimális előnnyel kezdte a második negyedet.

A csabai együttes ponterőben elmaradt önmagától, ez volt a legfőbb oka a Győr elleni hazai vereségnek. Fotó: Kiss Zoltán

Itt is fej-fej mellett haladtak a felek, ám egy 8-0-s szériával a 15. percben ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést a hazaiak (29-24). Kovács József triplájával 34-26-nál alakult ki a legnagyobb különbség a csapatok között, a vendégek azonban ezt nyomban lefelezték, és a nagyszünetre is 4 pont maradt a felek között.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nehezen indult be a pontgyártás a pihenőről visszatérve, de a hazaiak kezdtek jobban (41-33). Két távoli behintésével zárkózott a Győr, majd a hazaiak több mint négy perces terméketlenségét kihasználva, a vezetést is átvették. Izgalmas záró negyedre volt kilátás. A csabaiak többször is egy támadáson belülre kerültek, de a látogatók a szorult helyzetekben rendre újítani tudtak. Az utolsó reális felzárkózási kísérletet Kurtucz jegyezte a 38. minutában (59-61), a Győr azonban végül kontrollálta a végjátékot és győzelemmel távozott, visszavágva az áprilisi otthoni vereségért.

Gura Norbert: – Amikor lett volna lehetőségünk, hogy meglépjünk ellenfelünktől, rendre pontatlan megoldásokat választottunk támadó oldalon. Ilyen gyenge dobószázalékkal is tudtunk kapaszkodni az utolsó percig, de a sok hibát nem tudtuk ellensúlyozni. Hosszú még a szezon, látjuk miben kell fejlődnünk, dolgozunk tovább. A szurkolóknak újra köszönettel tartozunk.

Békéscsabai KK–GYKC UNI Győr 63-67 (17-18, 20-15, 11-17, 15-17)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Gaál, Sentélnyi, Váczi.

Békéscsaba: Kovács J. 8/6, Balog G. 4, Vágvölgyi 5, Szugyiczki 13/3, HAJDU 23. Csere: Kurtucz 9, Nagy Á., Szarvas 1, Balikó. Edző: Gura Norbert. A Győr legjobb pontszerzői: Bakos 21/6, Kámán K. 10.