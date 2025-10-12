Egy győzelem, egy vereség a békéscsabai pólósok hétvégi mérlege

A Szegedi VTK-t magabiztosan verte a Csabai Csirkefogók és a vereség ellenére a tavaly még magasabb osztályban játszó Hódmezővásárhely ellen is dicséretesen küzdött.

Zsilák László (fekete sapkában) az első mérkőzésen hat gólig meg sem állt, mindez sokat jelentett abban, hogy a csapat könnyedén legyőzte a szegedieket Fotó: Csabai Csirkefogók/Such Tamás

A második körben megszületett a Csabai Csirkefogók első idei győzelme

Csabai Csirkefogók VK–Szegedi VTK 16–9 (3–1, 4–1, 3–4, 6–3)

OB II.-es vízilabda-mérkőzés, Szentes. Vezette: Kollár.

Békéscsaba: Krizsán – Budai 1, Szatmári L. 2 (1), Szanyi 1, Mucsi, Ajtai 4 (2), Pónya 1 (1). Csere: Korcsok P. (kapus), Dobos 1, Suhajda Z., Szathmáry Zs., Zsilák 6 (2), Pallag, Csendes Cs. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós.

Gól emberelőnyből: 10/5, ill. 1/1. Büntetők: 6/6, ill. 0/0. Kipontozódott: Budai, ill. Árva. Az eredmény alakulása: 0–1, 4–1, 7–2, 9–3, 9–6, 15–7.

A hét felnőtt és hét utánpótlás korú játékossal kiálló Békéscsaba egyenletes teljesítményt nyújtva magabiztos győzelmet aratott a szegediek ellen. Ez volt az idei szezon első győztes találkozója.

Csabai Csirkefogók VK–Hódmezővásárhelyi VSC 12–16 (3–4, 5–3, 2–5, 2–4)

OB II., Szentes. Vezette: Kollár.

Békéscsaba: Korcsok P. – Suhajda Z. 1, Szatmári L. 5 (1), Szanyi 1, Mucsi 1, Zsilák 1, Ajtai 1 (1). Csere: Budai, Dobos 1, Szathmári Zs., Pallag 1, Pónya O. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós.

Gól emberelőnyből: 11/3, ill. 8/3. Büntetők: 2/2, ill. 2/2. Kiállítás cserével: Zsilák. Kipontozódott: Budai, ill. dr. Vigh. Az eredmény alakulása: 1–0, 2–3, 5–4, 5–6, 8–7, 8–12, 10–12, 11–15.

Sokáig nyílt volt a találkozó a tavaly még OB I B.-s alakulat ellen, sőt, a félidőben még a csabaiaknak állt a zászló. Aztán jött a harmadik negyedben egy olyan periódus, amikor a vásárhelyiek zsinórban öt gólt dobtak, ami végleg eldöntötte a pontok sorsát.

Fodor Ádám: –

A Szegedi VTK bizonyos szinten hasonló összetételű volt, mint mi: öt-hat felnőtt mellett utánpótlás korúak kaptak lehetőséget. Nem igazán tudott fölpörögni a gárda, s bőven akadtak hibáink is. A vásárhelyiek ellen briliáns játékot nyújtottak a mieink, a félidőben vezettünk is. A nagyszünet után jött egy nulla ötös széria, amit követően inkább a körülményekkel kezdett foglalkozni a csapat. A néhány perces kihagyással nem voltam elégedett, ám a mérkőzés nagy részében nyújtott teljesítménnyel maximálisan.

Az állás négy forduló után

1. Hódmezővásárhely 12, 2. Szentesi Sport és Üdülőközpont-SZVK 9, 3. Szegedi Tudományegyetem Szegedi VS 6, 4. Csabai Csirkefogók 3, 5. Szegedi VTK 0.