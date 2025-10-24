Egy lelkes újonc várja a Békéscsabát

Vasárnap már itt az újabb mérkőzés, az újonc, a Vasassal korábban 4 bajnoki és 8 Magyar Kupa-győzelmet arató Jókay Zoltán edzette TFSE ellen.

Németh Luca is jól játszott a MÁV Előre ellen, 9 pontot szerzett Fotó: Imre György

A fővárosiak a bajnok Vasas Óbuda ellen mutatkoztak be kedden az élvonalban és tisztességesen helytálltak. Soraikban három békéscsabai nevelésű játékos, a BRSE-vel háromszor bajnokságot, kétszer Magyar Kupát és egyszer MEVZA-kupát nyerő center, Nagy Viktória, a szélső ütő Tatár Gréta és a liberó Kucsera Jázmin is szóhoz jutott.

Abban biztosak lehetnek a csabaiak, hogy egy végtelenül lelkes gárdával találkoznak majd és az újabb győzelemhez megközelítőleg olyan teljesítményt kell nyújtaniuk, mint szerdán.