Röplabda

3 órája

Egy lelkes újonc várja a Békéscsabát

Címkék#MBH-Békéscsaba#extraliga#sport#röplabda#újonc

Meggyőző játékkal győzött szerdán a MÁV Előre Foxconn ellen az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata az Extraligában, a korábbi hibáknak nyomát sem lehetett látni a három szett során. Az MBH-Békéscsaba csapatára vasárnap újabb bajnoki vár, mégpedig az újonc TFSE otthonában.

Gajdács Pál

Vasárnap már itt az újabb mérkőzés, az újonc, a Vasassal korábban 4 bajnoki és 8 Magyar Kupa-győzelmet arató Jókay Zoltán edzette TFSE ellen. 

Németh Luca is jól játszott a MÁV Előre ellen, 9 pontot szerzett Fotó: Imre György

A fővárosiak a bajnok Vasas Óbuda ellen mutatkoztak be kedden az élvonalban és tisztességesen helytálltak. Soraikban három békéscsabai nevelésű játékos, a BRSE-vel háromszor bajnokságot, kétszer Magyar Kupát és egyszer MEVZA-kupát nyerő center, Nagy Viktória, a szélső ütő Tatár Gréta és a liberó Kucsera Jázmin is szóhoz jutott. 

Abban biztosak lehetnek a csabaiak, hogy egy végtelenül lelkes gárdával találkoznak majd és az újabb győzelemhez megközelítőleg olyan teljesítményt kell nyújtaniuk, mint szerdán. 

 

 

