Röplabda
25 perce
Újabb fiatal tehetség a BRSE felnőtt csapatában
A héten újabb fiatal kapott lehetőséget, hogy bekapcsolódjon az MBH-Békéscsaba felnőtt röplabda együttesének munkájába.
A 16 éves utánpótlás-válogatott kerettag játékos Gödöllőről érkezett Békéscsabára és immár harmadik szezonját kezdte meg a békéscsabaiak kötelékében. Szalay Szonja az előző szezonban tagja volt a magyar bajnoki címet megnyerő U17-es és U20-as csapatnak is.
