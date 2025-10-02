Újabb fiatal tehetség a BRSE felnőtt csapatában

A 16 éves utánpótlás-válogatott kerettag játékos Gödöllőről érkezett Békéscsabára és immár harmadik szezonját kezdte meg a békéscsabaiak kötelékében. Szalay Szonja az előző szezonban tagja volt a magyar bajnoki címet megnyerő U17-es és U20-as csapatnak is.

Szalay Szonja is belekóstol a felnőttcsapat légkörébe Fotó: BRSE/Máthé Csongor