Botos Lujza bronzérmes az ifjúsági Európa Kupán

Botos Lujza az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon júliusban szerzett hetedik helyezése után újabb nemzetközi sikerrel dicsekedhet: a szlovéniai Kranjska gorai ifjúsági Európa Kupán a +70 kg-os súlycsoportban a harmadik helyet szerezte meg.

Botos Lujza (jobbról) a bronzmérkőzésen a győzelem pillanatában Fotó: Európai Cselgáncs Szövetség

Botos Lujza ipponnal győzött a bronzmérkőzésen

Lujza magabiztosan kezdett a rangos mezőnyben, első mérkőzésén az olasz Kardash ellen fél perc alatt szerzett wazari előnyt, majd egy újabb wazari értékű dobással győzte le ellenfelét. Az elődöntőben a horvát Niketic ellen egy apró hiba döntött ellenfele javára, így a csabai lány a bronzéremért küzdhetett tovább a final blockban. A helyosztón viszont nem hagyott kétséget afelől, ki a jobb, a horvát Berecka ellen wazari, majd ippon értékű dobással zárta a mérkőzést, és ezzel felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A fiatal judoka számára a következő megmérettetés sem várat sokat magára – november elején a győri ifjúsági Európa Kupán lép tatamira, ahol ismét éremesélyesként indul.

Az egyesület ezúttal nem vett részt a III. Osztályú országos bajnokságon, hiszen a klub már a nemzetközi versenyzésre helyezi a hangsúlyt, és célja, hogy a nemzetközi mezőnyben érjen el kimagasló eredményeket. Sóczó Rebeka a moldovai U23 Európa-bajnokságra készül gőzerővel. November 1-jén lép majd tatamira, és szintén éremszerzési esélyekkel indul.

Ezzel párhuzamosan a csabai egyesület fiatal tehetségei – Botos Lujza, Csikós László, Kertész Lívia és Petrovszki Márk – a győri ifjúsági Európa Kupára készülnek.