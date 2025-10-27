október 27., hétfő

Tenisz

20 perce

Bondár Anna sikeres bemutatkozása

A hatodik helyen kiemelt Bondár Anna sikerrel vette az első fordulót a kínai Csiucsiangban zajló 275 ezer dollár (közel 92,5 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.

Bondár Anna sikeres bemutatkozása

Bondár Anna a papírformának megfelelő könnyed győzelemmel mutatkozott be Csiucsiangban. Fotó: Getty Images

Fotó: Newhouse Media/MB Media

A világranglistán 78. helyezett magyar játékos ellenfele a hazai közönség támogatását élvező Vej Sze-csia (191.) volt a nyitókörben. A női versenyeket szervező WTA honlapja alapján Bondár esélyeshez méltón magabiztos győzelmet aratott az 1 óra 15 percig tartó mérkőzésen.

Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Bondár Anna (6.)–Vej Sze-csia (kínai) 6:2, 6:2

 

 

