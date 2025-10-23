október 23., csütörtök

Bondár Anna két játszmában búcsúzott

Bondár Anna nem jutott be a negyeddöntőbe a 275 ezer dollár (93,5 millió forint) összdíjazású kantoni keménypályás női tenisztornán, miután két játszmában kikapott az amerikai Claire Liutól.

Bondár Anna számára nem jól alakult a csütörtöki mérkőzés. Fotó: Getty Images

Fotó: Newhouse Media/MB Media

A világranglistán 78. magyar játékos – aki még szombaton döntőt vívott a szintén kínai Csinanban rendezett challenger-versenyen – abszolút esélyesnek számított, hiszen riválisa csak a 305. a rangsorban.
Bondár rögtön brékkel indított, ám a következő játékban ő sem tudta hozni adogatását. Liu aztán 4:3-nál ismét brékelt, és innen behúzta az első szettet. A folytatásban 3:3-ig haladtak fej fej mellett, az amerikai játékos ekkor ismét elvette Bondár adogatójátékát. A magyar teniszező keményen harcolt, hogy visszajöjjön a meccsbe, ám hiába hárított három meccslabdát, és volt bréklabdája is, 1 óra 38 perc alatt kikapott és kiesett.

Eredmény, nyolcaddöntő:
Claire Liu (amerikai)–Bondár Anna 6:3, 6:4

 

 

