Bondár Anna két játszmában búcsúzott

A világranglistán 78. magyar játékos – aki még szombaton döntőt vívott a szintén kínai Csinanban rendezett challenger-versenyen – abszolút esélyesnek számított, hiszen riválisa csak a 305. a rangsorban.

Bondár rögtön brékkel indított, ám a következő játékban ő sem tudta hozni adogatását. Liu aztán 4:3-nál ismét brékelt, és innen behúzta az első szettet. A folytatásban 3:3-ig haladtak fej fej mellett, az amerikai játékos ekkor ismét elvette Bondár adogatójátékát. A magyar teniszező keményen harcolt, hogy visszajöjjön a meccsbe, ám hiába hárított három meccslabdát, és volt bréklabdája is, 1 óra 38 perc alatt kikapott és kiesett.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Claire Liu (amerikai)–Bondár Anna 6:3, 6:4