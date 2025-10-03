október 3., péntek

Birkózás

1 órája

Tóth Patrik aranyérmes az országos bajnokságon

Címkék#Tatabánya#magyar bajnokság#birkózás

Szarvasi birkózósikerek születtek a Tatabányán megrendezett U23-as országos bajnokságon. Sükösd Attila két tanítványai is dobogóra állhatott.

Verasztó Lajos
Tóth Patrik aranyérmes az országos bajnokságon

Tóth Patrik a dobogó tetején

A Szarvasi Birkózó Egyesület versenyzője, Tóth Patrik a 70 kg-osok között magabiztos birkózással minden mérkőzését megnyerte, és országos bajnoki címet szerzett. Klubtársa, a 79 kg-os Hajduch Nándor szintén jó formát mutatott, és végül ezüstérmet szerzett. A 97 kg-os szarvasi Szpisjak Bence helyezetlenül zárt, míg az Orosházi Birkózó Egyesület képviseletében szőnyegre lépő Molnár Tibor ötödik helyen végzett Hajduch mögött.

Vármegyei helyezettek. 70 kg: 1. Tóth Patrik. 79 kg: 2. Hajduch Nándor, 5. Molnár Tibor.

 

 

