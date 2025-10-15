október 15., szerda

Birkózás

33 perce

Éremkollekció a régiós kupáról

#verseny#birkózás#utánpótlás

Sátoraljaújhelyen rendezték meg az U10-es, U11-es, U13-as Szabadfogású Kelet-Magyarország Régiós Kupát, amelyen az Orosházi Birkózó Egyesület (OBE) és a Szarvasi Birkózó Egyesület sportolói is részt vettek.

Verasztó Lajos
Éremkollekció a régiós kupáról

Az Orosházi Birkózó Egyesület csapata

A verseny maratonira sikerült, de a nap végére szép eredményeket értek el a szarvasi fiatalok, akik hét érmet hoztak haza, míg az OBE birkózói öt érmet nyertek. Ezen a napon V4 megnevezéssel rendeztek egy nagyszabású, nemzetközi gyermek gálát is, amelyen a visegrádi országok ifjú birkózói léptek szőnyegre. A viadalon csaknem 400 birkózó palánta mutathatta meg felkészültségét.

Az Orosházi Birkózó Egyesület érmesei. Arany: Márk Szabolcs (U11), Hangya Borisz (U13), Pusztai Tibor (gyermek). Ezüst: Almási Áron (U13). Bronz: Héjja Péter (U13). +85 kg: 2. Almási Áron.
A Szarvasi Birkózó Egyesület érmesei. Arany: Darvas Krisztián (U13). Ezüst: Rohony Miklós (U7). Rónyai Kinga (U8). Nagy Zoltán (U13). Bronz: Szabó Tibor Csongor (U9), Kondacs Attila (U9), Darida Benedek (U13).

 

