Éremkollekció a régiós kupáról

A verseny maratonira sikerült, de a nap végére szép eredményeket értek el a szarvasi fiatalok, akik hét érmet hoztak haza, míg az OBE birkózói öt érmet nyertek. Ezen a napon V4 megnevezéssel rendeztek egy nagyszabású, nemzetközi gyermek gálát is, amelyen a visegrádi országok ifjú birkózói léptek szőnyegre. A viadalon csaknem 400 birkózó palánta mutathatta meg felkészültségét.

Az Orosházi Birkózó Egyesület érmesei. Arany: Márk Szabolcs (U11), Hangya Borisz (U13), Pusztai Tibor (gyermek). Ezüst: Almási Áron (U13). Bronz: Héjja Péter (U13). +85 kg: 2. Almási Áron.

A Szarvasi Birkózó Egyesület érmesei. Arany: Darvas Krisztián (U13). Ezüst: Rohony Miklós (U7). Rónyai Kinga (U8). Nagy Zoltán (U13). Bronz: Szabó Tibor Csongor (U9), Kondacs Attila (U9), Darida Benedek (U13).