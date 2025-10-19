október 19., vasárnap

Birkózás

47 perce

Gémes Krisztián diákolimpiai bajnok

Címkék#abony#birkózás#diákolimpia

Abonyban rendezték meg pénteken a Skultéty Sándor emlékversenyt, amely egyben az U15-ös korosztály Szabadfogású Diákolimpia Országos Döntője is volt.

Verasztó Lajos
Gémes Krisztián diákolimpiai bajnok

A diákolimpiai bajnok Gémes Krisztián a dobogó tetején. Fotó: OSBK

Az utánpótlás viadalon tizenegy súlycsoportban 138 fiatal mérte össze tudását, köztük a Békés vármegyei birkózók, akik három éremmel tértek haza a Pest vármegyei városból. A +85 kg-osok mezőnyében Gémes Krisztián, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub versenyzője végig remekül küzdött, és diákolimpiai bajnoki címet szerzett.    

Békés vármegyei eredmények. 41 kg: 2. Kónya Patrik (Dévaványa). 44 kg: 4. Valach Noel (Dévaványa). 52 kg: 5. Kis Levente (OSBK). 62 kg: 2. Pusztai Márk (OSBK). +85kg: 1. Gémes Krisztián (OSBK).

 

 

