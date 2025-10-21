október 21., kedd

Birkózás

1 órája

Több érmet is begyűjtöttek a diákolimpián

Címkék#verseny#sport#birkózás#diákolimpia

Budapesten, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezték meg az U10-es és U11-es Szabadfogású Diákolimpia Országos Döntőjét. A két korosztályban 253 fiatal lépett szőnyegre, köztük a Békés vármegyei birkózók, akik több érmes helyezést értek el.

Verasztó Lajos
Rostás Marcell (szürke pólóban) a 35 kg-ban lett bronzérmes. Fotó: OSBK

Eredmények

Orosházi Spartacus Birkózó Klub. U10-es korosztály. 50 kg: 5. Tóth János. U11-es korosztály. 35 kg: 3. Rostás Marcell. 50 kg: 3. Kanalas Noel.

Dévaványai SE. U11. 38 kg: 2. Czifrák Kende. 69 kg: 5. Magyar Levente. 

Hencz WSE. U10. 35 kg: 3. Tóth Attila. 54 kg: 2. Kovács Máté János.     

Orosházi Birkózó Egyesület. U11. 32 kg: 5. Kovács Dániel és Mák Szabolcs.

Szarvasi Birkózó Egyesület. U11. 50 kg: 5. Csapó Zalán.   

 

 

