Birkózás 3 órája

Több érmet is begyűjtöttek a diákolimpián

Budapesten, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezték meg az U10-es és U11-es Szabadfogású Diákolimpia Országos Döntőjét. A két korosztályban 253 fiatal lépett szőnyegre, köztük a Békés vármegyei birkózók, akik több érmes helyezést értek el.

Rostás Marcell (szürke pólóban) a 35 kg-ban lett bronzérmes. Fotó: OSBK

Eredmények Orosházi Spartacus Birkózó Klub. U10-es korosztály. 50 kg: 5. Tóth János. U11-es korosztály. 35 kg: 3. Rostás Marcell. 50 kg: 3. Kanalas Noel. Dévaványai SE. U11. 38 kg: 2. Czifrák Kende. 69 kg: 5. Magyar Levente. Hencz WSE. U10. 35 kg: 3. Tóth Attila. 54 kg: 2. Kovács Máté János. Orosházi Birkózó Egyesület. U11. 32 kg: 5. Kovács Dániel és Mák Szabolcs. Szarvasi Birkózó Egyesület. U11. 50 kg: 5. Csapó Zalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!