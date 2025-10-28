15 perce
Féltucat aranyérem a Cserkész Kupáról
Tiszacsegén rendezték meg a hétvégén a 34. Cserkész Kupa Szabadfogású birkózó versenyt, melyen 170 versenyző lépett szőnyegre, köztük a Békés vármegyei fiatalok.
Az Orosházi Spartacus BK gyermek csoportja. Fotó: OSBK
Az Orosházi Spartacus Birkózó Klubot nyolc, az Orosházi Birkózó Egyesületet és a Dévaványai SE három-három birkózó képviselte és valamennyien érmet nyertek kategóriájukban, hatan közülük a legnemesebb veretűt.
Helyezettek. OSBK. Gyermek korosztály. 1. hely: Sztojka Noel, Koncsek Tamás. 3. hely: Májer Bendegúz, Krajnyák Bendegúz. U11. 1. hely: Rostás Marcell, Darabont Lehel. 3. hely: Molnár Péter, Kanalas Noel.
OBE. Gyermek: 1. hely: Pusztai Tibor. 3. hely: Rácz László. U11: 2. hely: Vági Levente.
Dévaványai SE. U7. 1. hely: Zrena Szebasztián. U11. 2. hely: Goldner Ákos. 3. hely: Székács Dominik.