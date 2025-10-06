A Déli csoportban helycsere történt az élen - galériával

A békési gárda úgy maradt az északi divízió élén, hogy kétszer is egalizált, majd fordított a Gerla elleni hazai meccsén.

Az esélyesebb békési csapatnak (kék mezben) nagyot kellett küzdenie a három pontért a lendületes gerlaiak ellen. Fotó: Kiss Zoltán

Mögötte a Vésztő meggyőző játékkal nyert Zsadányban, így továbbra is hibátlanul teljesít, csak azzal második hivatalosan, hogy a Kötegyán elleni elmaradt meccse nincs még jóváírva a számlájára. A harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a Kevermes kétgólos előnyből veszített pontot a jól teljesítő Telekgerendás otthonában, ezzel nincs már százszázalékos alakulat, a Csorvás pedig meg is előzte a tabellán a Kardoson aratott győzelmével. Mutatjuk az összefoglalót.

Északi csoport

Mezőmegyer SE II.–Köröstarcsai KSK 1–2 (0–0)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 30 néző. Vezette: Kis Pál.

Mezőmegyer II.: Szalkai – Tóth D., Mucsi, Vozár O. (Egeresi), Botlik (Andó), Bozó (Kovács M.), Sárvári, Kohut (Csontos), Fekete (Megyeri), Miklovitz (Kolláth), Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.

Köröstarcsa: Vincze – Veder, Nagy N., Hajnal (Nagy Zs.), Fülöp L., Antal, Kozák, Kukuk, Szentpéteri, Fülöp R. (Tóth I.), Novák. Edző: Kis László.

Gólszerző: Miklovitz (65.), ill. Antal (72., 83.).

Laurinyecz Mihály: – A mérkőzés a saját kezünkbe volt, amit uraltunk is, de a végjátékra elfogytunk. Gratulálok a tarcsaiaknak!

Kis László: – Az első félidő a küzdelemről szólt, mindkét csapat a másik hibájából élt. A hazaiak vezető gólja után kezdtünk el játszani, a cserékkel lendületesebbek lettünk, és két szép akció góllal sikerült magunk javára fordítani az eredményt, így teljesen megérdemelten nyertünk. Kiváló játékvezetés.

Zsadányi KSE–Vésztői TK 1–5 (0–1)

Zsadány, 110 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.

Zsadány: Csizmadia S. – Kiss B., Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Száva (Vásárhelyi), Szabó Dániel, Ruzsa (Szőrös Á.), Komódi P. (Bakó A.), Kóti R. (Csongrádi), Kollár Z. (Szabó Dávid). Edző: id. Csizmadia Sándor.

Vésztő: Sándor – Lázár A., Tóth I. (Kovács P.), Kurucz, Fazekas, Balázs, Pap Sz., Lázár T. (Szőke), Kopács (Mohácsi), Pálfi (Varga E.), Pap Zs. Edző: Kuti István, Rábai Mihály.

Gólszerző: Komódi B. (81.), ill. Pap Sz. (42., 84.), Lázár T. (49.), Pálfi (60.), Szőke (76.).

Id. Csizmadia Sándor: – Az első félidő kiegyenlített volt, a másodikban hamar betalált a Vésztő. Támadóbb felfogásban kellett tovább játszanunk, amit a gyors vendégek ki is használtak. Gratulálunk a sikerükhöz!

Kuti István: – Újabb nagyon fontos három pontot szereztünk egy igazi rangadón. A megbeszélt taktikai utasítások betartása szép lassan meghozta a gyümölcsét. További sok sikert a sportszerű hazaiaknak!