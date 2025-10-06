7 órája
A Déli csoportban helycsere történt az élen - galériával
Északon a vendég-, délen a hazai együttesek voltak sikeresebbek a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi 5. fordulójában. A békési csapat szoros csata árán tudta megőrizni elsőségét csoportja élén, a Kevermes viszont elvesztette azt. Utóbbi pontvesztését jól használta ki a Csorvás.
A békési gárda úgy maradt az északi divízió élén, hogy kétszer is egalizált, majd fordított a Gerla elleni hazai meccsén.
Mögötte a Vésztő meggyőző játékkal nyert Zsadányban, így továbbra is hibátlanul teljesít, csak azzal második hivatalosan, hogy a Kötegyán elleni elmaradt meccse nincs még jóváírva a számlájára. A harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a Kevermes kétgólos előnyből veszített pontot a jól teljesítő Telekgerendás otthonában, ezzel nincs már százszázalékos alakulat, a Csorvás pedig meg is előzte a tabellán a Kardoson aratott győzelmével. Mutatjuk az összefoglalót.
Északi csoport
Mezőmegyer SE II.–Köröstarcsai KSK 1–2 (0–0)
Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Mezőmegyer, 30 néző. Vezette: Kis Pál.
Mezőmegyer II.: Szalkai – Tóth D., Mucsi, Vozár O. (Egeresi), Botlik (Andó), Bozó (Kovács M.), Sárvári, Kohut (Csontos), Fekete (Megyeri), Miklovitz (Kolláth), Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Köröstarcsa: Vincze – Veder, Nagy N., Hajnal (Nagy Zs.), Fülöp L., Antal, Kozák, Kukuk, Szentpéteri, Fülöp R. (Tóth I.), Novák. Edző: Kis László.
Gólszerző: Miklovitz (65.), ill. Antal (72., 83.).
Laurinyecz Mihály: – A mérkőzés a saját kezünkbe volt, amit uraltunk is, de a végjátékra elfogytunk. Gratulálok a tarcsaiaknak!
Kis László: – Az első félidő a küzdelemről szólt, mindkét csapat a másik hibájából élt. A hazaiak vezető gólja után kezdtünk el játszani, a cserékkel lendületesebbek lettünk, és két szép akció góllal sikerült magunk javára fordítani az eredményt, így teljesen megérdemelten nyertünk. Kiváló játékvezetés.
Zsadányi KSE–Vésztői TK 1–5 (0–1)
Zsadány, 110 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.
Zsadány: Csizmadia S. – Kiss B., Baksai, Csizmadia G., Komódi B., Száva (Vásárhelyi), Szabó Dániel, Ruzsa (Szőrös Á.), Komódi P. (Bakó A.), Kóti R. (Csongrádi), Kollár Z. (Szabó Dávid). Edző: id. Csizmadia Sándor.
Vésztő: Sándor – Lázár A., Tóth I. (Kovács P.), Kurucz, Fazekas, Balázs, Pap Sz., Lázár T. (Szőke), Kopács (Mohácsi), Pálfi (Varga E.), Pap Zs. Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Komódi B. (81.), ill. Pap Sz. (42., 84.), Lázár T. (49.), Pálfi (60.), Szőke (76.).
Id. Csizmadia Sándor: – Az első félidő kiegyenlített volt, a másodikban hamar betalált a Vésztő. Támadóbb felfogásban kellett tovább játszanunk, amit a gyors vendégek ki is használtak. Gratulálunk a sikerükhöz!
Kuti István: – Újabb nagyon fontos három pontot szereztünk egy igazi rangadón. A megbeszélt taktikai utasítások betartása szép lassan meghozta a gyümölcsét. További sok sikert a sportszerű hazaiaknak!
Békési FC II.–Gerlai SE 3–2 (2–2)
Békés, 50 néző. Vezette: Bálint Attila.
Békés: Csordás – Kis J., Kardos I., Minya, Kovács I. (Benedek), Kis A., Fodor, Tinkó, Mracskó, Kardos M., Reszelő T. Játékos-edző: Minya István.
Gerla: Kapelláró – ifj. Kiss G. (Pálfi), Nagy Cs., Simon (Budai B.), Czinkóczky, Szendrődi (Budai G.), Sóvári, Gáspár, Reisz, Kiss G., Hévizi. Játékos-edző: Simon Attila.
Gólszerző: Kovács I. (11.), Reszelő T. (27., 74.), ill. Hévizi (8.), Szendrődi (23.).
Kardos Imre: – Győztes meccs után ritkán ennyire szomorú az ember. Csak a három pontnak örülhetünk, ami a pályán történt, az a futball elleni merénylet volt! Jó játékvezetés.
Simon Attila: – Egy sima győzelem helyett vereség lett a vége.
Fotók: Kiss Zoltán
Kötegyáni FC–Okány KSK 0–4 (0–1)
Kötegyán, 20 néző. Vezette: Dohar László.
Kötegyán: Mihály – Csikos, Kovács E. (Csiki K.), Széplaki, Kotlacsik, Csiki D., Botos, Coita, Ungor, Nemes, Jánki M. Játékos-edző: Csiki István.
Okány: Rózsa – Radovics, Csikós (Nagy B.), Csurai (Sági), Szabó A., Pesti, Kovács R., Török, Bujdosó, Illés, Tóth I. Edző: Varju Richárd.
Gólszerző: Bujdosó (30., 72.), Tóth I. (59. – 11-esből, 85.).
Csiki István: – Nulla-egyes állásnál egy könnyű síppal befújt büntető a három pont sorsát. Köszönöm szépen minden játékosnak a pozitív hozzáállást.
Varju Richárd: – Kiálltunk, játszottunk valamit, ami mindenre hasonlított, csak futballra nem, de győztünk. Azt pedig nem kell megmagyarázni.
A Sarkadi KLE–Bucsa SE mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem tudott kiállni. A 3 bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Sarkad kapja.
Szabadnapos: Kamuti SK
Déli csoport
Mezőkovácsházi TE–Jamina SE II. 2–0 (0–0)
Mezőkovácsháza, 50 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Simondán (Ribárszki), Ondos, Jancsó, Gazsi (Csurár), Farkas I. (Szokai), Szabó K. (Almádi), Káló, László, Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Jamina II.: Búr – Valyuch, Onódi (Orodán), Simon, Osztódi (Kerényi), Géczi, Petrás, Rácz (Gyurovszki), Kiss A., Farkas II. F. (Békési), Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Gólszerző: Káló (46.), Szabó K. (90.).
Bozsó Zsolt: – Gratulálok a srácoknak! Végig nagy akarattal, sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést, a szimpatikusan játszó jaminai csapat ellen.
Varga Péter: – Borzasztó színvonaltalan mérkőzésen, az a csapat nyert, amelyik jobban sáfárkodott a kevés adódó lehetőséggel.
Kunágotai TE–Csárdaszállási SZSK 10–1 (5–0)
Kunágota, 70 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Kunágota: Horváth S. – Kiss Cs., Hajdú Á. (Sirkó), Sóstai, Sárvári M., Veselicz (Egri), Csomós (Farkas M.), Mészár, Lakatos, Lólé K. (Kovács A.), Kovács Gy. (Szemők). Játékos-edző: Korpa János.
Csárdaszállás: Erdős – Zanyik, Martinecz (Székely), Filippovits G., Balogh S., Tóth I. N., Rávai, Berczi (Filippovits B.), Migale, Dudás, Ruzsa (Rafael). Edző: Zahorán Attila.
Gólszerző: Lólé K. (5.), Lakatos (8.), Mészár (10., 28., 60., 65., 76.), Hajdú Á. (36.), Kovács A. (66., 74.), ill. Tóth (50.).
Korpa János: –Az első félidőben nagyon gyorsan lezártuk a mérkőzést és láttam minden játékoson, hogy élvezi a focit a sportszerű vendégcsapat ellen. Szünet utánra is jutott gól, így közönség szórakoztató meccset tudtunk játszani.
Zahorán Attila: – Egy jól felkészült csapat ellen álltunk ki, sajnos nagy vereséget szenvedtünk. Gratulálunk a Kunágotának!
Kardos KSK–Csorvási SK 2–6 (0–3)
Kardos, 50 néző. Vezette: Steigler Ádám.
Kardos: Kurucz – Csöndes, Horváth Z., Majoros (Korbely), Erdei (Szebegyinszki), Szatmári, Nagy I., Tusjak, Ciblik (Szabó L.), Kincsesi (Hassan), Fejes (Komáromi). Játékos-edző: Jurák György.
Csorvás: Németh – Gerda V. (Koszna), Mazán (Lukács), Bucsek (Hrncsjár), Zahorán (Plesovszki), Gyevi-Nagy, Máriás (Simon), Varga G., Szokolai, Zsiga, Rozsi (Ruszin). Edző: Könyves Balázs.
Gólszerző: Korbely (55., 71.), ill. Zsiga (5., 19.), Gyevi-Nagy (42., 88.), Varga G. (79.), Horváth (82. – öngól).
Jurák György: – Három-kettőig megnehezítettük az élen álló Csorvás dolgát, de a túlzott „szembe széllel” nem bírtunk el. Jó úton haladunk, remélem ez a következő fordulókban már pontokban is látható lesz.
Könyves Balázs: – Győzni mentünk a három pont volt a lényeg. Hogy a játék milyen volt, azt hagyjuk! A nem túl jó minőségű pályán, de annál szimpatikusabb ellenféllel szemben elértük a célunkat.
Telekgerendási LSC–Kevermes SE 4–4 (2–2)
Telekgerendás, 40 néző. Vezette: Láza András.
Telekgerendás: Halustyik – Túróczki, Spitzer, Hudák, Sipiczki, Szabó K., Faragó (Korcsok), Rafael (Ordó), Ránkli M., Víg (Szombati), Varga K. (Bondár). Edző: Ágoston Gergely.
Kevermes: Bauer O. – Molnár K., Simonka (Torma), Kovács J., Orosz (Jegyinák), Horváth M., Kócs, Lakatos S. (ifj. Bauer K.), Mag T. (Horváth J.), Mag Z., Kiss K. Edző: id. Bauer Károly.
Gólszerző: Ránkli M. (2.), Spitzer (45. – 11-esből), Szabó K. (70., 75.), ill. Lakatos S. (11., 64.), Mag Z. (15.), Horváth M. (51.).
Ágoston Gergely: – Aki ma pályára lépett, odatette magát és szívvel-lélekkel küzdött, így vissza tudtunk jönni a meccsbe kétgólos hátrányból, és pontot szereztünk egy jó erőkből álló vendégcsapat ellen. Gratulálok mindenkinek!
id. Bauer Károly: – A kezdetei nehézségeken hamar felülkerekedtünk, sokáig úgy tűnt, hogy a kétgólos vezetés elég lesz a győzelemhez, de sajnos kiengedtünk a meccs hajrájához érve, ami két pontunkba került.
Medgyesbodzás SE–Békéssámsoni SK 6–0 (3–0)
Medgyesbodzás, 30 néző. Vezette: Hrncsjár Zsolt.
Medgyesbodzás: Véha – Fazekas, Friderikusz, Tassi L., Mittnacht, Varga G., Kovács Zs. (Tassi Zs.), Tokai T., Szabó A. (Páger), Somogyvári, Nagy B.
Békéssámson: Zádori – Mravik (Szabó Á.), Lucz, Bobvos, Annus, Nemes, Szabó D., Varga I., Krajcsovics, Godó Á., Palócz. Mb. edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Friderikusz (7.), Varga G. (26., 59.), Mittnacht (42., 57.), Tassi L. (81.).
Varga Gábor csapatkapitány: – Szép időben, sportszerű csapat ellen arattunk megérdemelt győzelmet. Jó játékvezetés.
Kerekes György elnök: – Esetünkben már az is sikerélménynek tekinthető, hogy összeállt a csapat. A végeredmény ellenére nem játszottunk rosszul, de sajnos nagyon sok helyzetet kihagytunk. Szabó Tibornak ezúton is köszönet a munkájáért, bízom benne, hogy elindul a csapat felfelé!
Szabadnapos: Medgyesegyháza SE
A 6. forduló programja
- Északi csoport. Október 11., szombat, 14.00: Okány KSK–Vésztői TK, Kamuti SK–Mezőmegyer SE II., Köröstarcsai KSK–Sarkadi KLE, Bucsa SE–Békési FC II.. Október 12., vasárnap, 14.00: Gerlai SE–Kötegyáni FC. Szabadnapos: Zsadányi KSE.
- Déli csoport. Október 11., szombat, 14.00: Jamina SE II.–Medgyesegyháza SE, Csárdaszállási SZSK–Csorvási SK, Kardos KSK–Békéssámsoni SK. Október 12., vasárnap, 15.00: Medgyesbodzás SE–Telekgerendási LSC, Kevermes SE–Mezőkovácsházi TE. Szabadnapos: Kunágotai TE.