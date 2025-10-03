A meccs utolsó negyedében fordult a kocka Békésen

A békési csapat számára nehezen indult a mérkőzés, Cifra Tibornak már az 5. percben meg kellett szakítani a játékot 0–4-es állásnál.

A két gólig jutó békési Breuer Marcell veszi célba a százhalombattai kaput. Fotó: Gazsó János

Aztán a tanítványai szépen lassan felvették a megfelelő fordulatszámot és Kovács Szabolcs átlövéseivel, illetve Varsandán Áron hétmétereseivel a félidő közepére 6–7-re módosították az eredményt. A folytatás elmaradt, mert az NB I.-et megjárt Kovács János kapus számos ziccert fogott, ezzel eltörpítve a hazaiak hálóőrének kiváló teljesítményét. A 24. percben még négy találattal (8–12) járt előrébb a Százhalombatta, amely a szünetre is stabil fórral térhetett.

A második félidőben gyorsan felzárkózott a békési együttes, de a hazai közönségnek a 49. percig kellett várnia arra, hogy először előnyt szerezzen magának. Ebben az időszakban Szabó Ádám találataival változott az eredmény 18–17-re. Bár egyszer még visszavette a vezetést a Százhalombatta, ekkor már a jól védekező házigazdák irányították a meccset. Az 56. percben 22–19-es állásnál úgy tűnt lezárhatják a találkozót, ehelyett azonban egalizált az ellenfél. Az utolsó két minutát emberfórban játszhatták a hazaiak, amit sikerült kihasználniuk, és így szoros csatában otthon tartották a két pontot.

Cifra Tibor: – A mérkőzés túlnyomó részében saját magunkkal is küzdöttünk, főként a befejezések voltak pontatlanok. Az viszont a csapat javára írható, hogy mindvégig nagyon harcos volt és ha komoly nehézségek árán is, de sikerült kiharcolni egy fontos győzelmet. A szokatlan időpont ellenére is kilátogató szurkolóink buzdítása nagy segítséget jelentett.

Békési FKC–Százhalombattai KE 24–22 (11–14)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Szedmák Márton, dr. Tóth Tamás.

Békés: TAKÁCS 1 – Kepess 2, Haszilló 4, KOVÁCS SZ. 5, Breuer 2, Sütő, NOVÁK ZS. 4. Csere: Markóczy (kapus), Lukács, Árpási, Varsandán 3 (3), Szabó Á. 3, Ritter, Novák E., Miszlai, Fekete B. Edző: Cifra Tibor. A Százhalombatta legjobb góldobói: Zatureczki 5 (3), Gálli 5.

Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.