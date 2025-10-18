Nem okoztak gondot a fővárosi fiatalok

A békési csapat repülőrajtot vett, Breuer és Kepess eredményessége révén a 10. percben már 8–2 állt az eredményjelzőn.

A békési csapat magabiztosan verte a PLER fiataljait. Foót: Gazsó János

Jött egy hármas vendégszéria, és ennek hozományaként pedig Cifra Tibor időkérése sem váratott. A folytatásban a hazaiak őrizték a három-négy gólnyi előnyüket. Ez a játékrész hajrájával csökkent minimálisra, amikor pontatlanabb lett a támadójátékuk és a védőmunkájuk hatékonysága is alább hagyott.

A második félidő elején gyors egymást követően három esetben is egalizáltak a fővárosi fiatalok, de aztán 7 percre „lefagytak”, a békésiek pedig közben 24–18-ra módosították a meccset. Ez az etap az önbizalmat is visszaadta a házigazdáknak, hullámzó teljesítménnyel bár, de tartották a megnyugtató fórt. A látogatóknak a félidő második felére fordulva volt egy csírájában elfojtott felzárkózási kísérletük (49. p.: 29–26), hamar visszaállt azonban a korábbi öt-hat gólnyi különbség, a végjátékra nem is maradt izgalom.

Cifra Tibor: – Szerettünk volna visszatérni arra a játékra, amely a legutóbbi mérkőzés előtt jellemzett minket. A mai találkozó egyes részeiben ez sikeresen megvalósult. Van még miben javulnunk, ettől függetlenül gratulálok a srácoknak a győzelemhez!

Békési FKC–PLER-Budapest U21 38–33 (16–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Babidorics Bence, Reszegi-Szojka Csaba.

Békés: Markóczy – KEPESS 9 (4), Haszilló 4, Kovács Sz. 2, BREUER 11, SZABÓ Á. 5, NOVÁK ZS. 4. Csere: Takács (kapus), Lukács, Árpási, Varsandán 2, Kovács R., Novák E., Miszlai 1, Horváth L. Edző: Cifra Tibor. A PLER U21 legjobb góldobói: Ágoston 8 (4), Stramszky 5, Hován 4.

Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4.