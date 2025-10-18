október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Nem okoztak gondot a fővárosi fiatalok

Címkék#mérkőzés#PLER-Budapest#Békési FKC#kézilabda NB I B

Hazai sikerrel korrigálta az előző heti egri vereséget a BFKC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata. A békési együttes a hetedik játéknap szombat esti mérkőzésén a PLER fiataljait verte meggyőző játékkal. Az újabb két ponttal a pozícióját is megőrizte az élmezőnyben.

Bakulya Mihály

A békési csapat repülőrajtot vett, Breuer és Kepess eredményessége révén a 10. percben már 8–2 állt az eredményjelzőn. 

békési; kézilabda; PLER
A békési csapat magabiztosan verte a PLER fiataljait. Foót: Gazsó János

Jött egy hármas vendégszéria, és ennek hozományaként pedig Cifra Tibor időkérése sem váratott. A folytatásban a hazaiak őrizték a három-négy gólnyi előnyüket. Ez a játékrész hajrájával csökkent minimálisra, amikor pontatlanabb lett a támadójátékuk és a védőmunkájuk hatékonysága is alább hagyott.
A második félidő elején gyors egymást követően három esetben is egalizáltak a fővárosi fiatalok, de aztán 7 percre „lefagytak”, a békésiek pedig közben 24–18-ra módosították a meccset. Ez az etap az önbizalmat is visszaadta a házigazdáknak, hullámzó teljesítménnyel bár, de tartották a megnyugtató fórt. A látogatóknak a félidő második felére fordulva volt egy csírájában elfojtott felzárkózási kísérletük (49. p.: 29–26), hamar visszaállt azonban a korábbi öt-hat gólnyi különbség, a végjátékra nem is maradt izgalom.

Cifra Tibor: – Szerettünk volna visszatérni arra a játékra, amely a legutóbbi mérkőzés előtt jellemzett minket. A mai találkozó egyes részeiben ez sikeresen megvalósult. Van még miben javulnunk, ettől függetlenül gratulálok a srácoknak a győzelemhez!

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Békési FKC–PLER-Budapest U21 38–33 (16–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Babidorics Bence, Reszegi-Szojka Csaba.
Békés: Markóczy – KEPESS 9 (4), Haszilló 4, Kovács Sz. 2, BREUER 11, SZABÓ Á. 5, NOVÁK ZS. 4. Csere: Takács (kapus), Lukács, Árpási, Varsandán 2, Kovács R., Novák E., Miszlai 1, Horváth L. Edző: Cifra Tibor. A PLER U21 legjobb góldobói: Ágoston 8 (4), Stramszky 5, Hován 4.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/4.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu